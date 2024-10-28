原标题：拼多多出席世界粮食论坛，倡导青年引领、数字驱动、造福农村

“在推动农业价值链各环节转型发展的路上，我们投入了丰富的人力和物力资源。不久前，我们又推出‘百亿减免’计划，为优质商家减负，加速更多优质好物融入包括偏远地区在内的全国大市场。”10月18日，拼多多企业发展副总裁王海薇在意大利罗马参加联合国粮食及农业组织（下称“粮农组织”）主办的2024世界粮食论坛活动时表示。

世界粮食论坛是粮农组织打造的年度旗舰活动，也是全球农业粮食体系最高规格的盛会。本届论坛以“众享营养美食，粮安天下，惠泽未来”为主题，拼多多参加了科学与创新论坛的发言与讨论。

推动技术创新造福农户

“数字技术之于农业发展，犹如精准灌溉之于现代园丁，每一行代码都能结出丰硕果实，为农民增收致富提供有力保障。”在科学与创新论坛现场接受媒体采访时，王海薇表示，拼多多将加强“科技型新农人”的教育培训，助其使用新农具、掌握新农技，推动现代农业高质量发展。

今年的科学与创新论坛围绕“推动普惠科技创新，促进农业粮食体系转型，不让任何人掉队”的主题，鼓励各方互学互鉴，深化伙伴关系，大力推动农业粮食体系转型。

在与来自北美洲、欧洲、非洲等地区的代表交流时，王海薇从利用数字科技助商惠农和携手青年人才推进农业数字化转型两个维度，分享了拼多多在应用数字农业前沿技术促进乡村振兴等方面的实践经验。

以农业为长期核心战略的拼多多，诞生于移动互联网时代，自成立起就坚持将人工智能、大数据等数字技术应用于农业产业链各环节。例如，平台首创“农地云拼”模式，将分散的农业产能和农产品需求在“云端”拼在一起，助力产消直连；又如推出“多多买菜”，匹配本地需求与周边供给，既满足了日益增长的即时消费需求，又提升了农产品流通效率。

在推动数字农业变革的道路上，拼多多一手抓精准匹配，一手抓惠民助商，在丰富消费者米袋子、菜篮子、果盘子的同时，也助力增收致富，让农民的钱袋子鼓起来。目前，拼多多已直连全国1000多个农产区，带动1600多万农业生产者参与到数字经济中。

与此同时，拼多多近年来还持续举办包括全球农创客大赛、多多农研科技大赛等在内的全球性、高水平的农业赛事，以赛促研，探索新质生产力的发展。“在各类比赛中，我们看到了很多优秀的数字农业解决方案、创新理念和技术正在改变全球农业粮食体系。”王海薇表示。

在拼多多的支持下，全球农创客大赛的部分获奖团队也来到本次科学与创新论坛现场，与全球农业从业者交流、分享他们的创新方案。

“难以想象，一个月前我们还在秘鲁为农户提供服务，现在却到了罗马。这是一段了不起的旅程，让我们能够了解全球食品行业的发展和变化。”2024全球农创客大赛金奖得主秘鲁队队长罗宾逊表示，“拼多多不仅让我们有机会参与这样的活动，还为我们提供了资金支持，支持我们改进、推广技术，惠及更多农户。”

激发青年力量的引领效应

农业要发展，关键在人才。过去九年，拼多多在田间地头与农户打交道时发现，既懂电商又懂农业的新农人，是加快农产品上行的关键因素之一，对推动农业数字化转型起着积极作用。

“发展数字农业、推动乡村振兴，离不开农业科技人才。”王海薇透露，截至目前，拼多多已直接带动全国超过10万名新农人返乡创业，覆盖中国各大主要农产区。

促进农业数字化转型，既要立足中国，也要放眼全球。2020年以来，拼多多连续四届支持了粮农组织与浙江大学联合主办的全球农创客大赛。前三届赛事吸引了来自65个国家的427个团队、1044名青年农业科技创业者的积极参与。今年大赛收到超200份申请，155支队伍进入初赛、9支队伍进入决赛。最终，秘鲁团队获得金奖。

在一些发展中国家，农业数字化转型面临一个重要难点：数据分散。农民将种植品种、采买开支、销售价格等各类数据提供给不同的信息服务商，但数据都只固化在数据库中，给农业高效生产、全局性决策造成了障碍。

秘鲁团队研发了一套“去中心化可交互系统”，让农民可以将农业生产中的各种需求实时同步至该系统，并在系统的推荐下，精准匹配政府、采购方、非政府组织等相关主体以解决生产、销售等环节面临的问题。

正式投入运营第一年，该系统已服务了超20000名农民，其中30%的农民首次获得了农业生产贷款，且因为系统信息公开透明，他们的贷款利率比非正式贷款低10%。在拉丁美洲，现在有超过3000名农民利用该团队研发的产品展示可持续发展方案和森林保护工作，获取正规可信零售商的合作，收入至高提升了20%。

“跨越半个地球到中国参赛并取得第一名，我们非常意外，也很惊喜。”队长罗宾逊表示，这场比赛为团队提供了到中国乃至世界舞台学习、交流农业生产经验的机会，“拼多多是中国解决农业问题最成功的企业之一。我们热切希望未来能与其有更多合作，了解一家初创企业如何快速成长，应对多重挑战。”

新品种、新技术、新装备、新模式的不断涌现，为农业科研、技术推广、教育培训等农业体系建设创造了良好的基础性条件。在科学与创新论坛现场接受媒体采访时，王海薇表示，“拼多多将携手青年人才，进一步发挥数字化优势，帮助农村地区改善生产和生活。”

(责编：董童、李源)

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