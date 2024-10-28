10月25日，GE Vernova宣布隶属于广东省能源集团的东莞宁洲厂址替代电源项目（以下简称“宁洲项目”）燃气-蒸汽联合循环热电冷联产工程已成功投入商业运营。宁洲项目配备了三台9HA.02重型燃气轮机，预计将为电网输送高达2.4吉瓦的电力。

据介绍，宁洲项目的建设和运营单位为广东粤电滨海湾能源有限公司，是广东能源集团旗下广东电力发展股份有限公司的全资子公司，该项目是广东省重点建设项目。宁洲项目的投运与粤港澳大湾区煤改气转型升级的政策重点高度契合。GE Vernova的HA级燃机技术拥有行业内每单位燃料最低的碳排放水平，能够助力包括广东省能源集团在内的广大发电企业在减少燃料消耗的同时，降低碳排放。

宁洲项目对通过优化电力能源结构，将推动区域实现低碳、包容、协调和可持续的发展演进，助力大湾区取得经济社会繁荣与生态保护双赢。

未来，GE Vernova的技术将帮助广东能源更高效地实现低碳转型。宁洲项目采用GE Vernova领先的HA级燃机技术，实现了天然气的高效利用，与同等规模燃煤电厂相比，其碳排放更低，能够实现高达60%的碳减排。此外，为了进一步通过燃气发电推动脱碳进程，GE Vernova旗下HA级燃气轮机机组采用50%（按体积计）的氢气掺混比例与天然气混合燃烧，并计划在未来十年或更长时间实现100%掺氢燃烧。

(责编：曹淼、李源)

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