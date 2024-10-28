前三季度海关扣留侵权嫌疑货物2.2万批次
2024年10月28日15:31 | 来源：人民网
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人民网北京10月28日电 （记者王震）据海关总署网站消息，据初步统计，2024年前三季度全国海关共扣留侵权嫌疑货物2.2万批、4812万件；海关总署核准知识产权海关保护备案1.51万件。
海关总署表示，全国海关开展知识产权保护专项行动“龙腾2024”、寄递渠道知识产权保护“蓝网行动2024”、出口转运货物知识产权保护“净网行动2024”，持续强化打击侵权力度，提升知识产权海关保护效能。
(责编：王震、吕骞)
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