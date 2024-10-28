人民网北京10月28日电 （记者李栋）26日，中国农村财经研究会未来科技驱动发展工作委员会（以下简称工作委员会）成立大会暨中国农村财经研究会乡村振兴论坛（第4期）在京举办。据了解，本次乡村振兴论坛以“未来科技赋能农业强国建设”为主题，聚焦未来技术探索，锚定建设农业强国目标，加速科技成果转化与应用，助力培育新质生产力，提高城乡融合高质量发展水平，推进全面实现中国式现代化。

中国农村财经研究会未来科技驱动发展工作委员会成立大会现场。受访者供图

中国农村财经研究会常务副会长王朝才在致辞中介绍了农研会及中国农村财经研究会未来科技驱动发展工作委员会未来的工作任务。王朝才表示，对中国农村财经研究会未来科技驱动发展工作委员会未来的发展充满信心与期待。

中国农村财经研究会未来科技驱动发展工作委员会主任委员陈革认为，中国农村财经研究会未来科技驱动发展工作委员会的成立，既是适应新时代科技创新、乡村振兴、城乡一体化建设高质量发展要求的现实之需，也是未雨绸缪、思谋创新发展的前瞻之策，更是以实际行动贯彻落实党的二十届三中全会精神的务实之举。

“未来，工作委员会将围绕农业科技创新体系建设、新材料、新能源、数字空间、未来健康等领域，秉承‘创新、协调、绿色、开放、共享’的发展理念，开展调查研究和学术交流，推动科技成果转化，服务农业农村现代化建设，为实现乡村振兴战略，城乡一体化强国目标贡献智慧和力量。”陈革表示。

(责编：王仁宏、吕骞)

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