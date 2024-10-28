新华社北京10月28日电（记者刘羽佳）记者日前从WAPI产业联盟获悉，近日在瑞典斯德哥尔摩举行的ISO/IEC JTC1/SC6（系统间远程通信和信息交换）会议上，中国专家就如何设计抗量子攻击的通信网络安全协议提交提案并获会议一致通过，会议决议成立预备工作项目，由中国专家牵头推进制定协议设计指南。

量子时代到来后，现有通信网络安全协议变得不再安全。此次我国针对协议设计问题提交提案，将促进全球数据通信系统更平稳地从传统密码算法时代过渡到后量子密码算法时代，避免量子计算机给现有使用传统公钥密钥体系的通信系统带来较大安全威胁。

据介绍，随着量子计算的发展，全球基于传统密码算法的通信协议和系统皆面临颠覆性挑战。虽然可商用量子计算机的发布尚无确切时间表，但其给全球网络空间带来的挑战已经切实存在，目前已有攻击者开始收集和存储一些重要数据，留待未来使用量子计算机进行破解以获取重要信息。

“为此全球标准组织和各国均在推进行动计划，应对量子计算机带来的安全挑战。本次中国专家提交的国际提案，旨在为全球通信网络向后量子密码迁移提供引导。”WAPI产业联盟秘书长张璐璐表示。

据悉，WAPI产业联盟参加了提案论证，西电捷通公司是提案的主要技术贡献者。

西电捷通公司总经理曹军表示，西电捷通公司数年前就开始研究抗量子攻击的网络安全协议，此次正式提交国际提案，是在向后量子时代迁移的历史进程中，中国科技创新力量为构建共享共治的网络空间命运共同体做出的贡献。

记者从2024量子科技标准与产业化大会了解到，西电捷通公司等中国企业已经在无线局域网领域开展了抗量子攻击的通信安全协议设计实践，发布了具有抗量子攻击能力的新一代WAPI技术。

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经