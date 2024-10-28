新华社北京10月28日电（记者严赋憬）我国数据标准化工作迎来重要消息。28日，全国数据标准化技术委员会在北京成立，主要负责数据资源、数据技术、数据流通、智慧城市、数字化转型等基础通用标准，支撑数据流通利用的数据基础设施标准，以及保障数据流通利用的安全标准等领域国家标准制修订工作。

全国数据标准化技术委员会成立大会暨第一次全体委员会议当日在北京举行。国家数据局局长刘烈宏在会上说，建设全国一体化技术和数据市场离不开数据标准，通过技术专利化、专利标准化、标准产业化，有助于打通数据市场需求、生产、消费、价值实现，充分发挥数据要素乘数赋能作用。在数据资源高效流通利用方面，通过标准化，可有效规范数据格式，改善数据质量，优化数据资源供给，降低数据开发成本。

“此外，数据标准有利于推进数据治理体系和能力建设，同时可为数据基础设施建设提供统一遵循，推动区块链、隐私保护计算、数据空间、数场等各类设施，按照统一目录标识、统一身份认证、统一接口要求建设，实现区域、行业数据基础设施互联互通、协调发展。”刘烈宏说。

数据标准化工作涉及面广、开创性强，为扎实开展数据标准建设，国家数据局将从政策、资金、人员等方面加大对标准工作的支持力度，不断推进数据标准化工作在理念、思路、方法、手段等方面的创新，构建市场驱动、政府引导、企业为主、社会参与、开放融合的数据标准化工作格局，同时加大对重点标准的支持力度，缩短标准研制周期，加快急需、急用标准研究和制定。

据介绍，全国数标委秘书处由中国电子技术标准化研究院承担，由国家数据局负责日常管理和业务指导。本次会议审议通过了全国数标委章程、秘书处工作细则、标准制修订工作程序等制度文件，以及全国数标委2024至2025年工作要点、下设工作组组成方案。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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