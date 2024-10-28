原标题：国家电网公司发布生物多样性保护报告

当地时间10月24日，联合国《生物多样性公约》第十六次缔约方大会（COP16）开幕之际，国家电网有限公司在哥伦比亚第三大城市卡利发布《生物多样性保护报告2024》。这是国家电网公司立足电网平台助力生物多样性保护的行动报告和实践成果，也是凝聚生物多样性保护共识，分享助力全球生物多样性保护的智慧和经验。

2022年12月，在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段会议上，中国作为主席国推动达成了包括“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”（以下简称“昆蒙框架”）在内的具有里程碑意义的一揽子决定，为今后直至2030年乃至更长一段时间的全球生物多样性治理擘画新蓝图。2023年12月，在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）举办期间，中国宣布牵头发起“昆蒙框架”实施倡议，号召国际社会携手应对生物多样性丧失、气候变化等全球性挑战。

作为关系国家能源安全和国民经济命脉的特大型国有重点骨干企业，国家电网公司将生物多样性保护理念融入电网基因及电网建设运行全过程，探索电网与动物、植物等不同生物物种以及沙漠、湿地、森林等不同生态系统的和谐共生之路。

《报告》从国家电网公司与生物多样性、生物多样性保护管理、生物多样性保护行动、生物多样性保护承诺四个方面，阐述了公司“尊重自然、保护优先，绿色发展、惠益共享”的生物多样性保护原则，展示了公司保护生态系统、防治荒漠化、守护自然保护地、爱护野生动植物、提升生态系统碳汇能力、健全生物多样性保护网络、促进生态产品价值实现等保护行动，宣示了公司在电网高质量发展中落实高水平生物多样性保护、在高水平生物多样性保护中实现高质量发展的决心和承诺。

此次发布活动在全球范围内受到广泛关注，引起热烈反响，多家国际媒体予以报道，社会各界反响强烈。本次会议期间，国家电网公司还通过系列主题活动展览展示了关注珍稀物种栖息地保护的“绿电方舟”项目，与各界嘉宾和相关国际组织进行了友好交流，获得海内外一致好评。

(责编：董童、李源)

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