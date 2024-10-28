人民网北京10月28日电 （记者杜燕飞）发展清洁能源，加快能源转型，是实现经济社会可持续发展的要求。日前，在“2024哈密能源之问”会议上，与会嘉宾表示，近年来，哈密在推动清洁能源发展、新型电力系统建设的同时，努力打造国家煤制油气战略基地。下一步，要推动煤、油、气、化、热、电、新能源一体化发展，推动哈密能源产业多元化、低碳化发展，进一步提升哈密乃至新疆、西部地区能源清洁高效利用水平。

哈密市委书记孙涛表示，当前，“疆电外送”第三通道项目、哈密能源集成创新基地项目等一批重大项目先后落地哈密，加快建设，推动哈密能源产业从蓄势聚力到跨越发展，具有了远超哈密一域、辐射带动全局的意义和价值。

“新疆是全国能源资源战略保障基地。目前，新疆新能源发电装机占比超50%，2023年‘疆电外送’电量1263亿千瓦时，其中新能源电量占比达33.3%。”中国工程院院士刘吉臻表示，展望未来，新能源发电将逐渐成为电量供应主体，但目前还面临保供、可靠性、消纳等挑战。这就需要煤电发挥支撑和保障作用，火电将向兜底保供、灵活调节电源转变，推进煤炭与新能源深度融合发展。

中国工程院院士、中国科学院大连化学物理研究所所长刘中民表示，“双碳”目标下要坚持多能融合科技路径。第一条主线是煤炭、石油、天然气等化石能源的清洁高效利用与耦合替代，要保持煤炭清洁利用战略定力，发挥融合优势，实现煤化工与石油化工协调发展。发挥耦合反应优势，促进石化产业低碳化升级。第二条主线是非化石能源多能互补与规模应用，让储能为新能源发展提供支撑。第三条主线是工业低碳或者零碳流程再造。

对于如何推动能源绿色低碳发展，国家发改委环资司碳达峰碳中和推进处副处长王浩认为，要推进经济能源产业结构转型升级，强化绿色低碳科技创新，发展绿色低碳产业；更大力度发展非化石能源，为新技术、新模式的落地提供应用场景，加强化石能源清洁高效利用，合理规划建设保障电力系统安全所必须的调节性支撑性煤电，加快构建新型电力系统。

谈及哈密区域优势，国家能源局科技司原副司长刘亚芳表示，哈密既有丰富的能源资源禀赋，又有安全稳定的外送通道，既可以实现煤炭油气大规模外送保障，又可以实现本地资源化利用后转变为电力的外送。同时，哈密具有规模化可调节的传统煤电、可开发利用的丰富风光资源，率先建设新型能源体系。未来，哈密各产业脱碳对于绿氢有较大需求，可将哈密打造为我国西北地区氢能源集散地、氢能出疆转运及交易枢纽城市、“西氢东送”重要节点。

中国国际经济交流中心能源与绿色低碳发展部部长景春梅认为，晋、蒙、陕、新等省区是我国煤炭资源富集区和重要能源基地，鄂尔多斯、榆林、哈密等地市是其中的能源重镇。在新型能源体系的建设条件和路径上，哈密可选择“就地消纳+外送”发展路径和模式，加强煤炭清洁高效利用，打造新能源产业集群，探索煤炭与新能源的优化组合，同时，电、氢双管齐下加大新能源外送。

国家能源集团副总经理闫国春介绍，哈密具有区位发展优势。目前，集团哈密能源集成创新基地项目正在建设中。项目第一阶段以1500万吨/年岔哈泉一号露天矿为配套煤矿，建设400万吨/年煤制油工程及配套项目；第二阶段将利用一阶段资源，构建大宗石化产品和高端化工新材料产品，延伸煤制油产业链，提升产品附加值。

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经