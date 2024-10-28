人民网北京10月28日电 （记者车柯蒙）日前，由人民网主办的“AI之夜——奔跑吧！AI中国”活动在北京举行。会上，超写实数字人苏东坡惊喜“亮相”，与现场观众进行跨时空互动。

“先生，时隔千年，您最想回哪些地方看看？”

“我想回眉山，探望父老乡亲；回黄冈，再游东坡赤壁，还有惠州、儋州、杭州……此心安处是吾乡，每个地方我都想故地重游一番。”

一问一答之间，传统文化与现代科技在舞台上交融，AI+文旅的发展新路径也变得清晰。

苏东坡数字人联合出品方代表、北京谛听视界文化科技有限公司总经理李帆表示，当前，元宇宙、AI大模型等技术正在重塑消费者文旅体验，通过AI融合文旅IP，结合各地文旅资源，正为游客提供更丰富的内容。

李帆介绍，通过AI快速进行内容生产，通过数字人直播等形式进一步助力地方文旅宣发，正赋能文旅等领域形成新质生产力。

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经