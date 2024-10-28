人民网北京10月28日电 （记者车柯蒙）人形机器人在工厂完成重复繁琐的工作、在家庭担起陪伴老人的重任……日前，在人民网主办的“AI之夜——奔跑吧！AI中国”活动上，一则由达闼机器人创始人、董事长兼CEO黄晓庆带来的短片引人关注。

一分钟的视频，勾勒了人形机器人在生活、生产场景发展蓝图。

2023年，工业和信息化部发布《人形机器人创新发展指导意见》，提出到2025年，我国人形机器人创新体系初步建立。《“机器人+”应用行动实施方案》《工业机器人行业规范条件（2024版）》等均已落地实施。

对此，达闼机器人创始人、董事长兼CEO黄晓庆表示，机器人最终一定会从企业、服务领域走向家庭。当前，随着具身通用智能技术的突破性发展，人形机器人正加速走向成熟，即将跨越商用化的“最后一公里”。

他介绍，达闼为机器人建立了一个云端大脑和操作系统，云端大脑加上机器人本体的小脑，再加上机器人各个肢体的关节和传感器，就形成了一个完整的机器人。通过游戏引擎驱动数字机器人模型，再将其同步到机器人的身体，即可实现具身智能，助力更多机器人应用开发。

(责编：王仁宏、吕骞)

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