记者10月28日从国家数据局了解到，在当天召开的公共数据资源开发利用工作部署会上，国家数据局宣布启动“国家数据局重点联系示范场景”建设任务。

国家数据局有关负责人介绍，从当前开始到2025年底，国家数据局将会同有关行业主管部门，指导各地数据主管部门，大力推动供需对接、部省协同，每季度发布一批重点联系的数据应用示范场景，培育形成一批企业、群众可感可及的应用成果，打造一批可复制、可推广的开发利用模式。

会上，国家国防科工局、国家医保局、文化和旅游部等14个部门，以及安徽、广东等地方启动建设的“统筹民商卫星数据，助力防灾减灾”“创新医疗保障‘支付+核保+监管’”“旅游景区入园便利与客流监测”“数据驱动低空经济多领域创造场景打造”等第一批18个示范场景正式发布。（记者严赋憬）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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