国家数据局启动重点联系示范场景建设
2024年10月28日19:26 | 来源：新华社
小字号
记者10月28日从国家数据局了解到，在当天召开的公共数据资源开发利用工作部署会上，国家数据局宣布启动“国家数据局重点联系示范场景”建设任务。
国家数据局有关负责人介绍，从当前开始到2025年底，国家数据局将会同有关行业主管部门，指导各地数据主管部门，大力推动供需对接、部省协同，每季度发布一批重点联系的数据应用示范场景，培育形成一批企业、群众可感可及的应用成果，打造一批可复制、可推广的开发利用模式。
会上，国家国防科工局、国家医保局、文化和旅游部等14个部门，以及安徽、广东等地方启动建设的“统筹民商卫星数据，助力防灾减灾”“创新医疗保障‘支付+核保+监管’”“旅游景区入园便利与客流监测”“数据驱动低空经济多领域创造场景打造”等第一批18个示范场景正式发布。（记者严赋憬）
(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中国经济热点问答：四季度经济怎么干？
- 10月18日，前三季度中国经济数据公布：GDP同比增长4.8%，经济运行总体平稳、稳中有进。与此同时，部分指标增速有所波动，经济运行出现一些新的情况和问题。如何看待当前经济走势？四季度经济怎么干？针对经济热点问题，相关人士作出分析解答。人民网以相关报道提供的数据为基础推出“数读中国”图解。 阅读原文： 坚定信心，扎实推动经济持续回升向好 ——当前中国经济热点问答…
- 评论
- 关注