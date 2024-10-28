新华社酒泉10月28日电（李国利、杨子凡）“最新的天气会商表明，神舟十九号载人飞行任务发射日天气较好，各项气象条件满足任务要求，适宜发射。”酒泉卫星发射中心气象室任凤杰28日向记者介绍。

根据计划，我国近期将发射神舟十九号载人飞船。连日来，发射场进行了最后一次全区合练和全系统气密性检查，目前，火箭、飞船完成加电性能测试，航天员及发射场各系统进行全流程发射演练，均状态良好。

据了解，这次发射任务时值秋末，发射场夜间温度较低，为保障神舟十九号载人飞行任务圆满成功，中心气象人员紧守最后一道“天气关”，于一个月前便开展了关键设备的状态检查工作，并针对十月份天气特点开展了历史天气回顾和专项天气分析，对历史大风、降水、低温等重点气象要素进行专题分析，以提高对复杂天气的机理认识。

连日来，他们与各相关气象部门进行多次联合会商，连续监测气象要素，实时分析最新气象资料，针对发射场及周边地区天气背景和重点天气要素的变化情况，为窗口天气预报打好基础，为任务提供更加精确可靠的气象服务保障。

“我们全体气象工作者将守好最后一班岗，确保为各系统相关设备和人员提供及时准确的天气服务，助力神十九发射任务顺利实施，为指挥部决策提供可靠的科学依据。”任凤杰说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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