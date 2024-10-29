本报北京10月28日电 （记者吴秋余）全国中小微企业资金流信用信息共享平台10月25日上线试运行。

平台主要服务中小微企业和个体工商户等经营主体。中小微企业向金融机构申请融资时，可授权金融机构通过平台查询该企业某一资金账户的资金流信用信息。中小微企业也可通过此平台查询本企业的资金流信用信息。平台提供资金流信用信息报告和资金流信用信息明细汇总两类产品服务。

中国人民银行征信中心有关负责人介绍，中小微企业是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量，资金流信用信息是中小微企业重要的信用信息之一，能够全生命周期地动态反映中小微企业的经营状况、收支状况、偿债能力、履约行为。当前我国仍有大量中小微企业信用记录单薄，影响金融机构提供优质金融服务。平台的建立有助于促进资金流信用信息共享，帮助中小微企业融资。目前共有31家金融机构参与试运行服务，主要是具有结算账户服务资质的银行类机构。

《 人民日报 》（ 2024年10月29日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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