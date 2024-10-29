中小微企业资金流信息平台上线
共享信用信息，助力企业融资
2024年10月29日06:14 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京10月28日电 （记者吴秋余）全国中小微企业资金流信用信息共享平台10月25日上线试运行。
平台主要服务中小微企业和个体工商户等经营主体。中小微企业向金融机构申请融资时，可授权金融机构通过平台查询该企业某一资金账户的资金流信用信息。中小微企业也可通过此平台查询本企业的资金流信用信息。平台提供资金流信用信息报告和资金流信用信息明细汇总两类产品服务。
中国人民银行征信中心有关负责人介绍，中小微企业是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量，资金流信用信息是中小微企业重要的信用信息之一，能够全生命周期地动态反映中小微企业的经营状况、收支状况、偿债能力、履约行为。当前我国仍有大量中小微企业信用记录单薄，影响金融机构提供优质金融服务。平台的建立有助于促进资金流信用信息共享，帮助中小微企业融资。目前共有31家金融机构参与试运行服务，主要是具有结算账户服务资质的银行类机构。
《 人民日报 》（ 2024年10月29日 02 版）
(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中国经济热点问答：四季度经济怎么干？
- 10月18日，前三季度中国经济数据公布：GDP同比增长4.8%，经济运行总体平稳、稳中有进。与此同时，部分指标增速有所波动，经济运行出现一些新的情况和问题。如何看待当前经济走势？四季度经济怎么干？针对经济热点问题，相关人士作出分析解答。人民网以相关报道提供的数据为基础推出“数读中国”图解。 阅读原文： 坚定信心，扎实推动经济持续回升向好 ——当前中国经济热点问答…
- 评论
- 关注