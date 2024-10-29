原标题：共赴宝藏好茶时光之旅——三得利乌龙茶创新场景营销

“寻宝藏好茶，赴时光之旅”，三得利新款乌龙茶饮惊喜上市。本次活动三得利成功牵手支付宝灯火广告，通过“1+N”多场景创新营销，提升全域消费心智。除了活动补贴投入外，加大精准营销广告的投放力度，实现从“人群渗透-人群击穿-客群破圈”的目标客群高效触达，强势提升三得利乌龙茶的产品曝光量。此外，支付宝广告打造沉浸式场景场景营销矩阵，嵌入消费场景占位心智，全链种草增加消费触点，助力三得利乌龙茶新品上市强势出圈，打造茶饮行业的创新营销新典范。

上支付宝，每天出门“薅羊毛“，媒介造势助力品牌心智强曝光。从定位到定圈层，结合三得利乌龙茶产品目标用户群，本次活动精准锚定白领及学生群体，覆盖暑期出游人群，打造消费者扩容出行领券营销，实现广告资源人群精准触达。通过支付宝大牌日平台级头部整合IP，以福利勾住用户参与心智，实现大牌日三得利乌龙茶新品货盘打爆，撬动生意转化。同时，在支付宝支付、出行的强大国民心智上，向消费者传达渗透“上支付宝每天出门薅羊毛”这一信息，通过支付有福利等场景实现强力种草，精准打捞三得利乌龙茶目标人群。成功实现品效销合一，回归营销本质。

三得利×支付宝碰一下，盘活商家会员体系，带来全新消费体验。全家作为国民熟悉的便利店品牌，在9月金秋时节，三得利联手支付宝打造“来全家碰见三得利”全线包店营销，包括杭州西溪路蚂蚁A空间店、上海宜山路店及中山西路店带来全家沉浸式体验。在全家门店的碰一下营销中，实现首个整月档期店全覆盖+品牌核心爆品全覆盖”，活动落地华东地区2200+全家门店。通过三得利乌龙茶×全家便利店X支付宝碰一下跨界场景营销，打通了商家的“支付+入会+营销”的数字化运营能力，实现会员运营闭环。借由本次新品茶饮上新，三得利也成为快消乃至全行业品牌会员数字化运营领域的“新样本”。

与众不同的创新科技体验，从三得利碰一下开始。本次渠道联动提升销售“全家便利店近场零售配合”精准人群获取，有效推动三得利乌龙茶高效售卖。支付宝以亿级活跃流量，“碰一下”在不久的未来将成为线下场景中的高频使用产品。通过碰一下开启商业新景象，三得利与支付宝未来将插上数字化增长的翅膀，共创更多营销新可能。

赏味舌尖茶正浓，许你宝藏好时光。支付宝本次与三得利联跨界营销联合上新，打造全新营销热点，传递品牌年轻化内核，引爆平台全民影响力。双方携手合作共赴增量，成功牵手实现 “海陆空”三位一体全域传播，推动品效双收。三得利纵享支付宝平台级超丰厚权益，投放期间狂揽近亿级曝光，联动门店跨场景精准触达，实现声量、销量双爆发。本次支付宝与三得利的合作圆满收官，创新了品牌全域场景营销矩阵，实现三得利宝新款乌龙茶强势出圈。而三得利作为乌龙茶的“课代表”，也正是在这每一次创新营销中，传递品牌年轻态度，给消费者交出一份份满意的新答卷。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经