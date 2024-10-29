原标题：超互联总部节点发布会在苏州圆满举办！ “爵士乐”模式共绘AI城市发展蓝图

10月24日，在程序员节这一天，由中关村超互联新基建产业创新联盟、数字人民币研究院联合主办，世纪互联承办的“超互联（苏州）总部节点发布会”在苏州圆满举办。大会以“分布式”会场布局，设置4个平行专场，聚焦AIDC发展、超互联城市智能经济联合体、电算融合、AI原住民等议题。大会整体以“爵士乐”理念组织，体现自组织、自下而上、共识驱动精神。苏州市吴江汾湖高新区领导、AI产业链领军企业、能源领域等产、学、研各界专家代表出席本次会议，共探AI新质生产力与城市产业升级发展。中关村超互联新基建产业创新联盟理事长、世纪互联集团创始人兼董事长陈升，苏州市吴江区委常委汾湖高新区党工委书记陈建忠出席大会并致辞。

本次大会还吸引了国内外众多算力和AI领域的龙头企业出席，包括英伟达、微软等全球顶尖芯片厂商和AI企业，华为、蓝芯算力、天数智芯等国内领先的高性能计算芯片高科技企业，比亚迪、蔚来等国内领军的新能源汽车企业，矩阵起源等数据智能服务提供商，广东省电信规划设计院、启迪设计集团等关注AI时代智能城市的规划、设计企业。

以“爵士乐”模式打造超互联城市智能经济联合体

在“超互联城市智能经济联合体发布会”现场，陈升前瞻性介绍了All-in-AI的新物种组织——“超互联城市智能经济联合体”。

联合体倡导开放、共创、共享的精神，重点团结五类伙伴的力量：涵盖地方国企平台和公共服务事业单位、地方民营龙头企业和行业专精特新企业、电信运营商与广电运营商、互联网+AI企业以及AI新势力企业，协同创新助力城市产业升级、驱动科创型城市更新，打造AI时代全球唯一标识的城市品牌。大会现场，来自世纪互联、广东省电信规划设计院、启迪设计集团、颐高集团、苏州大学、汇力基金等企业和机构组织的代表，共同见证“超互联城市智能经济联合体（HCCIC）”正式启动。

大会现场，世纪互联与苏州市吴江汾湖高新区签署战略合作，双方将共同推进AI技术创新，打造吴江汾湖超互联数字空间，赋能长三角一体化示范区新质生产力高质量发展。世纪互联与广东电信规划设计院签署战略合作，双方将在数字基建科创、数字政府和数据要素、城市级AI基础设施等多个领域深化合作。

面向加速计算的AIDC新趋势

在“AIDC发展论坛”，世纪互联与NVIDIA 英伟达、微软、比亚迪、德塔森特、蓝芯算力、天数智芯等企业，共同分析行业趋势、探讨创新技术。世纪互联研发总监杜华锐重点介绍了“智粒”及配套模块化封装，智粒由电粒和算粒封装而成。针对智算“高、贵、多、变”的挑战，“智粒”因其可移动、可调整、可优化和可管理的特性，可以兼容智算服务的各种场景，为智算中心的发展提供了一个全新的思路。

NVIDIA 中国解决方案架构与工程总监王淼在演讲中分享，NVIDIA AI解决方案将加速计算网络服务标准化，提高企业产能的可确定性，从而推动各行业的发展。微软大中华区Azure云事业部总经理李冕指出Azure AI能够为企业带来从数据管理到模型训练，从应用开发到业务流程优化的整体解决方案。比亚迪电子产品总监崔勇先生介绍到，AI时代所需要的高功率的整机柜解决方案不仅能够提供更高的能效比，还能实现更快的部署速度和更好的扩展性。德塔森特提出打造用户最终一站的微型机房的方案，将用于边缘侧的数据中心的工程模式，转化为一种产品模式的体现，这与世纪互联提出的“智粒”理念不谋而合。

会上，世纪互联还与蓝芯算力、天数智芯分别进行现场签约仪式，世纪互联将结合在数据中心和网络服务领域近30年的丰富经验，与行业合作伙伴共同打造更加强大、高效的智能计算解决方案。

电算融合示范工程落地苏州电网

在“电粒世界”专场，苏州智慧能源联合研究中心、江苏龙源电力、东和集团、国网江苏电科院、国网(苏州)城市能源研究院、伊顿中国、蔚来汽车、华为数字能源、运达股份、利星能等产、学、研各界专家代表出席本次会议。

会上，世纪互联与苏州智慧能源联合研究中心、清华大学能源互联网研究院就在苏州共建电粒世界实验室进行合作探讨。高效算力与绿色能源驱动的AIDC、超充站、具身机器人及直流工业园区的爆发式发展，对整个电力系统带来巨大的挑战。在此背景下，一个由AI原生的新型电力系统“新物种”——“电粒世界”应运而生。

电粒世界中的每个节点都融合了电力和算力的双重属性，实现了电力和算力的深度融合和协同。电粒世界实验室将研发有源绿色微电网、嵌入开源协议的直流能源路由器、虚拟电厂、区块链、RWA等技术和商业模式，实现全绿色、全直流、智能化、数字化的能源供应方式，通过在苏州电网落地电算融合示范工程，打造新质能源生产力，为地方可持续发展做贡献,推动全球零碳行动，并面向欧盟碳关税执行细节条款。与会嘉宾对电粒世界的使命愿景表示高度认可，并纷纷为电粒世界的高质量发展积极建言献策。

挖掘AI原住民潜力 超互联城市智能经济联合体苏大节点成立

会议宣布了超互联城市智能经济联合体苏州大学节点正式成立，两位来自苏州大学的AI原住民同学应邀在主会场交流。他们分享了自己如何通过大模型、AI应用、代码编程等途径，把创造性想法从理念变成现实。

在“苏州大学AI原住民部落”平行会场，在这个全国第一个以“未来”命名的大学校区，来自中关村超互联新基建产业创新联盟、世纪互联和矩阵起源的从业者和同学们围绕AI时代的新型算力网络、数字克隆人、AI智能体等话题进行交流探讨，并就AI、算力的相关话题进行了别开生面的有奖互动。三位来自不同专业（统计学、人工智能、机械电子）的学生代表介绍了自己的AI实践经历，从学习提示工程、创建网站，到AI生成表情包、AI代码debugging。会上，Neolink.AI新互联智算平台“AI应用创新挑战赛”继续招募参赛者，同学们踊跃报名关注。

通过前期AIGC线上公开课、AI算力平台讲解和应用挑战赛等一系列大会预热活动，苏州大学正培养出一批能掌握密码学知识和AI应用、熟悉通证数字经济、能够驾驭超互联城市算力新基建的年轻力量。

(责编：曹淼、李源)

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