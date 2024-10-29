人民网酒泉10月29日电（记者黄帆、赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，经空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部研究决定，执行神舟十九号载人飞行任务的航天员乘组由蔡旭哲、宋令东、王浩泽3名航天员组成，蔡旭哲担任指令长。

乘组包括1名第二批航天员和2名第三批航天员，其中，航天员宋令东、航天员王浩泽为首次执行飞行任务的“90后”，航天员王浩泽为我国首位女性航天飞行工程师。

北京时间2024年10月29日，3名航天员将在酒泉卫星发射中心问天阁与中外媒体记者集体见面。

神舟十九号航天员乘组。中国载人航天工程办公室供图

神舟十九号航天员蔡旭哲。中国载人航天工程办公室供图

神舟十九号航天员宋令东。中国载人航天工程办公室供图

神舟十九号航天员王浩泽。中国载人航天工程办公室供图

(责编：赵竹青、吕骞)

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