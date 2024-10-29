人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

水滴公司沈鹏：自研AI保险经纪人助理 服务效率超过初级服务人员

2024年10月29日08:37 | 来源：环球网
小字号

原标题：水滴公司CEO沈鹏：自研AI保险经纪人助理 服务效率超过初级服务人员

10月27日，由中国保险学会、北京市通州区人民政府指导，清华五道口金融学院中国保险与养老金融研究中心、北京金融科技研究院、阳光保险集团共同主办的“第二届（2024）保险科技数智大会”在北京召开，共有173家保险企业、保险科技企业、高等院校、智库机构等350余名高管、专家、学者参加会议，围绕“提高保险数智化水平，增强行业可持续发展能力”主题展开讨论，致力于探索大数据和人工智能在保险领域的实践应用，把握新技术趋势，创新业务模式，打造崭新未来。

其中，水滴公司创始人兼CEO沈鹏受邀参会并发表主旨演讲。沈鹏表示， “大模型”技术能力的突破，为保险行业高质量发展转型带来全新的机会，保险科技正迈入“数智化”时代。

沈鹏介绍，保险行业的数字化进程经历了信息化、在线化，现在已经迎来数智化时代。大模型技术与保险行业的深度结合，将会对行业的产业结构带来深远影响。保险行业之间的优势将由渠道优势、产品优势、代理人规模优势等，逐步转向科技应用赋能的优势。

过去十几年，保险行业的规模效率提升并不明显，其背后的本质在于，保险服务链条里科技的占比不高。以销售服务端为例，这是保险行业成本较高的一个环节，但传统保险销售没有太多科技助力。而大模型的“上下文语义理解能力”“自然连贯语言表达能力”和“应对新场景的学习能力”，能够很大程度上助力销售人员，这就为降本增效带来很大的可能。

以水滴为例，在大模型的全流程赋能下，水滴保获客能力得到系统化升级，人力效率也得到了规模化的提升，约10人左右的团队甚至可以撬动数亿元的年化保费。

沈鹏介绍，2019年开始，水滴开始投入AI建设，每年的研发投入在3亿元左右，并且组建了数百人的研发团队，团队核心成员均来自北大、清华、中科院等名校，在AI领域获得了数十项技术专利。基于长期的技术投入，水滴自研了保险垂直领域大模型——水滴水守大模型，已在辅助销售、智能营销、智能质检、产品创新等全场景中进行应用。

在销售辅助层面，基于“水滴水守大模型”的赋能，AI保险经纪人助理“帮帮”迎来深度升级。此前“帮帮”主要承担保险服务流程中重复性较高、劳动密集型的工作，升级后的“帮帮”可以在销售规划过程中承担更多复杂的工作，为保险经纪人和用户给出更专业、准确、易于理解的建议，服务效率已超过初级服务人员。

没有AI大模型的赋能，想要及时解答用户各种庞杂疑问的成本很高。大模型出现之后，使得保险服务的边际成本非常低，大模型可以准确、迅速地为用户进行解答，大大提升了用户的满意度。比如，很多用户在购买保险时可能会有疑问。做过开颅手术，或者有妊娠期糖尿病等其他疾病，能不能购买某款产品。如果只看投保页面，很难找到答案，用户就会中断保险购买流程。在这个场景下，“帮帮”就会解答用户各种核保、理赔、保费更方面各种疑问。

营销层面，水滴今年上线了一款赋能经纪人IP打造的工具“水滴微影”，经AI训练可以为经纪人生成数字分身，传统几个小时的视频拍摄时间被节省至几分钟。水滴微影和某知名保险公司经纪人合作案例显示，一个月时间，仅在视频号一个渠道，为其实现超50万的阅读量，3万多的互动量和2800多个粉丝增量，极大提升了新媒体渠道的营销效率。

AI大模型上下文语义理解能力，和长文本推理能力，能够在质检环节发挥重要作用。目前，水滴的智能质检能够实现100%的全量覆盖，包括语音、企业微信聊天记录、朋友圈等渠道的操作行为。经过不断的训练，智能质检的准确率已经接近人工平均水平。质检成本也大幅下降，算上人工复核的费用，AI质检较人工质检成本可下降超过50%。

此外，在产品创新方面，依托AI技术和大数据优势，水滴保能够更好地洞察带病人群、老年人群、孕期人群等细分用户的保险需求，联合保司一起推动产品供给侧创新，定制更多高性价比的保险产品。

沈鹏表示：“未来，水滴将持续提升专业化经营水平，打造专业化服务团队，为客户提供更好的服务。同时，也将继续加强AI大模型等数智化服务探索，并逐步开放给行业，与合作伙伴一起推动保险行业高质量发展。”

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
转播：神舟十九号任务新闻发布会
　　
中国经济热点问答：四季度经济怎么干？
　　 10月18日，前三季度中国经济数据公布：GDP同比增长4.8%，经济运行总体平稳、稳中有进。与此同时，部分指标增速有所波动，经济运行出现一些新的情况和问题。如何看待当前经济走势？四季度经济怎么干？针对经济热点问题，相关人士作出分析解答。人民网以相关报道提供的数据为基础推出“数读中国”图解。 阅读原文： 坚定信心，扎实推动经济持续回升向好 ——当前中国经济热点问答…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部