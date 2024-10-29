原标题：水滴公司CEO沈鹏：自研AI保险经纪人助理 服务效率超过初级服务人员

10月27日，由中国保险学会、北京市通州区人民政府指导，清华五道口金融学院中国保险与养老金融研究中心、北京金融科技研究院、阳光保险集团共同主办的“第二届（2024）保险科技数智大会”在北京召开，共有173家保险企业、保险科技企业、高等院校、智库机构等350余名高管、专家、学者参加会议，围绕“提高保险数智化水平，增强行业可持续发展能力”主题展开讨论，致力于探索大数据和人工智能在保险领域的实践应用，把握新技术趋势，创新业务模式，打造崭新未来。

其中，水滴公司创始人兼CEO沈鹏受邀参会并发表主旨演讲。沈鹏表示， “大模型”技术能力的突破，为保险行业高质量发展转型带来全新的机会，保险科技正迈入“数智化”时代。

沈鹏介绍，保险行业的数字化进程经历了信息化、在线化，现在已经迎来数智化时代。大模型技术与保险行业的深度结合，将会对行业的产业结构带来深远影响。保险行业之间的优势将由渠道优势、产品优势、代理人规模优势等，逐步转向科技应用赋能的优势。

过去十几年，保险行业的规模效率提升并不明显，其背后的本质在于，保险服务链条里科技的占比不高。以销售服务端为例，这是保险行业成本较高的一个环节，但传统保险销售没有太多科技助力。而大模型的“上下文语义理解能力”“自然连贯语言表达能力”和“应对新场景的学习能力”，能够很大程度上助力销售人员，这就为降本增效带来很大的可能。

以水滴为例，在大模型的全流程赋能下，水滴保获客能力得到系统化升级，人力效率也得到了规模化的提升，约10人左右的团队甚至可以撬动数亿元的年化保费。

沈鹏介绍，2019年开始，水滴开始投入AI建设，每年的研发投入在3亿元左右，并且组建了数百人的研发团队，团队核心成员均来自北大、清华、中科院等名校，在AI领域获得了数十项技术专利。基于长期的技术投入，水滴自研了保险垂直领域大模型——水滴水守大模型，已在辅助销售、智能营销、智能质检、产品创新等全场景中进行应用。

在销售辅助层面，基于“水滴水守大模型”的赋能，AI保险经纪人助理“帮帮”迎来深度升级。此前“帮帮”主要承担保险服务流程中重复性较高、劳动密集型的工作，升级后的“帮帮”可以在销售规划过程中承担更多复杂的工作，为保险经纪人和用户给出更专业、准确、易于理解的建议，服务效率已超过初级服务人员。

没有AI大模型的赋能，想要及时解答用户各种庞杂疑问的成本很高。大模型出现之后，使得保险服务的边际成本非常低，大模型可以准确、迅速地为用户进行解答，大大提升了用户的满意度。比如，很多用户在购买保险时可能会有疑问。做过开颅手术，或者有妊娠期糖尿病等其他疾病，能不能购买某款产品。如果只看投保页面，很难找到答案，用户就会中断保险购买流程。在这个场景下，“帮帮”就会解答用户各种核保、理赔、保费更方面各种疑问。

营销层面，水滴今年上线了一款赋能经纪人IP打造的工具“水滴微影”，经AI训练可以为经纪人生成数字分身，传统几个小时的视频拍摄时间被节省至几分钟。水滴微影和某知名保险公司经纪人合作案例显示，一个月时间，仅在视频号一个渠道，为其实现超50万的阅读量，3万多的互动量和2800多个粉丝增量，极大提升了新媒体渠道的营销效率。

AI大模型上下文语义理解能力，和长文本推理能力，能够在质检环节发挥重要作用。目前，水滴的智能质检能够实现100%的全量覆盖，包括语音、企业微信聊天记录、朋友圈等渠道的操作行为。经过不断的训练，智能质检的准确率已经接近人工平均水平。质检成本也大幅下降，算上人工复核的费用，AI质检较人工质检成本可下降超过50%。

此外，在产品创新方面，依托AI技术和大数据优势，水滴保能够更好地洞察带病人群、老年人群、孕期人群等细分用户的保险需求，联合保司一起推动产品供给侧创新，定制更多高性价比的保险产品。

沈鹏表示：“未来，水滴将持续提升专业化经营水平，打造专业化服务团队，为客户提供更好的服务。同时，也将继续加强AI大模型等数智化服务探索，并逐步开放给行业，与合作伙伴一起推动保险行业高质量发展。”

(责编：董童、李源)

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