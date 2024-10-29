原标题：西气东输四线新疆段建成投产

科技日报讯 （记者刘园园）10月26日，记者从国家管网集团获悉，国家“十四五”石油天然气发展规划重点项目——西气东输四线（吐鲁番—中卫）新疆段日前建成投产。

西气东输四线（吐鲁番—中卫）是继西气东输一线、二线、三线管道之后又一条东西走向的能源战略通道，全长1745公里，管径1219毫米，设计压力12兆帕，年设计输气量达150亿立方米。其中，新疆段管道长度583公里，起自新疆吐鲁番压气站，终至烟墩压气站，沿线设置4座合建站场和18座阀室，穿越大中型河流12处，穿越铁路和二级以上公路15处。

据悉，西气东输四线（吐鲁番—中卫）新疆段沿线以戈壁、荒漠为主。管道穿越火焰山下的吐鲁番市高昌区和鄯善县，夏季温度最高达47.8摄氏度；途经“百里风区”，一年中8级以上大风天气近140天，局部地段阵风超过12级。管道与已建的西部原油管道、西部成品油管道、西气东输二线、西气东输三线4条管道并行敷设，部分管段穿越地形起伏较大的雅丹地貌区，所经石方段等级高，管沟开挖难度极大。

“建设过程中，我们创新应用诸多先进技术。”国家管网集团建设项目管理分公司西北项目管理中心负责人任涛介绍，在沿线7处地震断裂带，首次采用管径1219毫米、厚度33毫米、X80高钢级的大应变钢管，有效提高大输量长输管道在复杂地区应对地震变形的能力；首次大规模推广应用18米加长管，与使用常规钢管相比，减少焊口5000余道，环焊缝数量减少约三分之一，提升管道本质安全水平。

此外，西气东输四线（吐鲁番—中卫）新疆段全部站场和阀室均推广应用光伏发电系统，预计每年可节约用电超36万千瓦时，减排二氧化碳约362吨。

国家管网集团西部管道公司生产部经理王新生说，西气东输四线（吐鲁番—中卫）新疆段通过西气东输管道系统向沿线地区稳定供应清洁优质的天然气资源，对优化区域能源结构、改善大气环境和推动沿线经济社会高质量发展具有深远意义。

(责编：杨曦、陈键)

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