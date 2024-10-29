原标题：太阳系外发现复杂碳分子“芘”

科技日报北京10月28日电 （记者刘霞）美国科学家在太阳系外探测到一种对地球生命至关重要的复杂碳分子——芘。这一发现有望揭示地球生命所需化合物来源的秘密。相关论文发表于近日出版的《科学》杂志。

此前，科学家已在一氧化碳气体中发现了宇宙中最丰富的碳形式，但并不清楚这些碳分子如何转化为地球生命体内的复杂化合物。天文学家也在位于地球和火星之间的小行星“龙宫”上发现了拥有更强碳键的化合物。他们推测此类太空岩石可能为地球生命的形成提供了重要成分，但这些碳基化合物的最初来源仍是未解之谜。

在最新研究中，美国麻省理工学院科学家在金牛座分子云这一恒星形成区域检测到芘分子。该分子云距地球430光年，是离地球最近的云层之一。研究人员认为，这些芘分子可能是连接生物体内一氧化碳和复杂碳分子之间的关键桥梁。

研究人员利用位于美国的绿岸望远镜，对这一区域进行了深入探测。纯芘其实不容易被无线电波清晰捕捉，他们找到的是一种带有氰化物的芘——氰基芘，并将其与在地球实验室内合成的氰基芘进行了比较。结果显示，两者特征完全吻合。

研究人员表示，观测到的氰基芘所在云层异常寒冷，约为绝对零度以上10摄氏度（-263℃）。这意味着，这些碳基分子在恒星形成前就已经存在很长时间了。

科学家曾在太阳系内的小行星和地球上发现了生命化学成分，此次又在太阳系外看到了同样的分子。研究表明，氰基芘或是宇宙中最大的复杂碳库之一。

英国赫瑞瓦特大学的马丁·马考斯塔指出，尽管解释这些芘分子的形成机制并非易事，但找到这些分子及其所处环境，意味着化学家可以开始绘制导致地球生命构建块（如核酸）诞生的化学反应和途径。此外，最新研究也有助于加深科学家对此类芳香烃分子的理解。

(责编：杨曦、陈键)

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