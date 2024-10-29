原标题：面向重点场景，塑造高质量发展新动能

【学习贯彻党的二十届三中全会精神】

◎尹西明 陈 劲

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，要“健全推动经济高质量发展体制机制”。场景既是技术和数据等要素价值的“放大器”，也是潜在用户和市场需求的“挖掘机”，更是识别颠覆性技术创新机会和把握未来产业机会窗口期的“捕捉器”。健全推动经济高质量发展体制机制，需要更加重视发挥我国超大规模市场丰富应用场景的优势，把科技强国、制造强国、数字中国等重点场景中“急难愁盼”的共性需求，转化为进一步全面深化体制机制改革的发力点和突破口，提升制度供给和政策取向的精准度和有效性，为激发社会创新活力、解放和发展社会生产力提供新的发展机遇和实现路径，不断塑造高质量发展新动能新优势。

第一，面向科技强国建设场景，全面提升国家创新体系整体效能。科技创新是发展新质生产力的核心要素，要锚定科技强国建设的重大场景，从“有为政府、有效市场、有力主体和有容社会”统筹推进高水平科技自立自强，形成引领新质生产力快速发展的国家科技先导能力体系。

要推动多维场景体系化布局，增强政策一致性、协调性和引领性，以政策链为引导，围绕多维场景统筹布局，更好发挥“有为政府”在维护市场秩序、弥补市场失灵、畅通国民经济循环和组织重大创新中的积极作用。要更好发挥市场机制作用，创造更加公平、更有活力的市场环境，激发市场主体面向场景需求的分布式组织，实现创新资源配置效率最优化和效益最大化，建设“有效市场”。要进一步推进科技结构改革，加快培育和壮大科技领军企业，支持企业牵头建设场景创新联合体，推动国家战略科技力量体系化协同，培育“有力主体”，鼓励科技领军企业深度参与重大创新场景建设，激励大中小企业踊跃揭榜场景项目，建设场景驱动、企业主导的新型国家创新体系。要坚持以人民为中心的发展理念，推动“有容社会”建设，激发全社会内生动力和创新活力，形成全民支持创新、全民参与创新的文化氛围。

第二，面向制造强国建设场景，加快科技创新和产业创新深度融合。制造业是立国之本、强国之基，是国家经济命脉所系。加快实现新型工业化，是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键任务，也是发展新质生产力的主引擎。

要瞄准新型工业化和现代化产业体系建设的重点场景和薄弱环节，进一步打通产业链和创新链，加强原创性、颠覆性技术创新突破，推动场景驱动、企业主导型国家技术转移体系建设，健全完善科技成果高质量供给、高效率转化的创新生态。要完善场景人才培训体系和产教融合体系，发挥科技社团和行业协会组织优势，培养兼具场景创新思维和技术开发应用能力的复合型人才，推进场景创新中心等新型科技中介建设，强化场景对接能力。要建立成果转化质效评价智能化、智能匹配和动态跟踪机制与平台，应用数据要素和数智技术自动生成场景画像，提升技术—场景适配效能。要更好发挥我国产业基础优势和超大规模市场优势，做优做强国家科技成果转移转化示范区，布局推进新型工业化先导示范区，加快数智技术、绿色技术向产业链全场景赋能。以此推动企业主动向“上”、向“新”和向“绿”发展，加快改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，以产业科技创新体系现代化加速产业体系现代化。

第三，面向数字中国建设场景，加快实体经济和数字经济深度融合。推进数字产业化和产业数字化协同发展，做优做强做大数字经济，是把握数字时代强国建设新机遇，推动产业高端化、智能化、绿色化发展，打造新质生产力新引擎的关键。

要制定“人工智能+”行动指引和政策支持体系，推动智慧城市、智慧医疗、智能制造、国资央企供应链等重大应用场景示范工程，加快场景驱动型国家人工智能创新体系建设，以“场景+AI”模式加快推进生成式人工智能（大模型）、人形机器人（具身智能）、群体智能、量子科技等颠覆性技术突破和场景化、规模化应用。要坚持数据要素在生产要素中的战略地位，推进高质量场景数据集、工业场景数据加工和模型训练中心建设，加大公共数据开放共享力度，支持平台企业与数据交易所、数据交易中心等场内交易平台的合作发展，形成数据场外交互与场内交易互促并进的数据要素创新格局，推动形成数据要素统一大市场。要鼓励数字平台企业和数据交易机构探索场景驱动数据要素市场化配置的新技术和新路径，加速新要素向新质生产力转化。要发挥数智技术和数据要素在降低创新合作成本、产业机会先导感知和提升供应链协同效率等方面优势，健全完善数智技术和数据要素出海、赋能产业链供应链国际合作和全球本土化布局的政策体系，建设具有全球竞争力的开放型产业创新生态，开辟企业发展新机遇和高质量发展新空间。

全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，深化供给侧结构性改革，完善推动高质量发展激励约束机制，要把握场景驱动创新范式跃迁机遇，聚焦重点场景精准发力，挖掘企业自主创新、产业转型升级、区域和国家高质量发展中涌现出的真需求，针对性细化深化改革目标和任务设计，加强新领域新赛道制度供给，增强原始创新的内生动力和有组织创新的社会合力。要以场景驱动科技第一生产力、人才第一资源和创新第一动力有机协同，建立“场景—科技—金融—产业”良性循环，以此持续催生新产业、新业态、新模式，形成个体发展的新能力、企业竞争的新优势、产业体系现代化的新动力和区域发展的新机会，进而汇聚成国家高质量发展的澎湃动能。

（作者尹西明系北京理工大学副研究员，陈劲系清华大学教授）

(责编：杨曦、陈键)

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