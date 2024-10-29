柯 平

原标题：为科普职称评定叫好

前不久，中国科协开展了2024年科普职称评定工作，74位科普工作者获得正高、副高和中级职称，其中，获得高级职称人数较去年明显增加。

科学普及是推动创新发展不可或缺的“一翼”，建设高水平科普人才队伍是壮大“科普之翼”的关键。长期以来，由于缺乏专门的职称评审体系，科普工作者要想晋升职称，往往靠打“擦边球”，参加研究、工程、文博等系列职称评审，难度之大可想而知。一些全国性学会、协会、研究会的科普工作者，甚至无职称可评。

这一现实问题，不仅影响了科普工作者的积极性、创造性，也在一定程度上导致科普工作的职业吸引力不足。据统计，2022年我国科普专、兼职人员数量不足200万，不到全国科技人力资源总量的2%。与新时代科普事业的发展形势相比，队伍规模存在较大差距。

为适应科普工作的职业化需要，激励更多人员投身科普事业，自去年起，中国科协试点开展科普专业职称评审工作，把职称评定分为科普研究、科普内容资源创作和传播两个方向，当年共评出科普专业研究员、副研究员、助理研究员71名。获评科普职称的同志普遍表示，责任感更强了，积极性更高了，要把科普这项高尚的事业一直做下去。

今年科普职称评审的一个显著特点，就是更加注重对工作实效的评价。在评审标准上，明确将科学传播教材教案、科普音视频、活动赛事及讲座报告等作为核心指标，特别设置了网络阅读量“10万+”的优秀科普作品等同于发表论文的“直接认定”通道。这一做法，彰显了“破四唯”的评审原则，有利于实绩突出的科普人才脱颖而出。

通道畅了，标准有了，但评审工作还处于起始阶段，还需要更多长效机制来保障其实施。比如，现在许多企业、社会组织和相关人员对申报渠道、流程了解还不多，很有必要加大宣传力度，使职称评定的参与度不断提高，把制度效应最大限度地发挥出来。另外，还应加强评审部门与用人部门间的沟通，推动“评聘结合”制度落地，让“评出来”的科普人才真正“用得好”。

对科普人员自身而言，也要主动适应职称评定的新要求，创造性地开展科普工作。比如，在创作时，应更加注重内容的科学性、准确性和趣味性，力求在形式和方法上有所创新，使科普传播既有“料”也有“趣”。

科普职称评定既是重要的创新之举，更是务实的激励之策。我们相信，通过深入实施、不断完善这一制度，必将推动优秀科普人才持续涌现，为科技创新与科学普及“两翼齐飞”提供强劲动力。

(责编：杨曦、陈键)

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