人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

为科普职称评定叫好

柯 平
2024年10月29日08:40 | 来源：科技日报
小字号

原标题：为科普职称评定叫好

前不久，中国科协开展了2024年科普职称评定工作，74位科普工作者获得正高、副高和中级职称，其中，获得高级职称人数较去年明显增加。

科学普及是推动创新发展不可或缺的“一翼”，建设高水平科普人才队伍是壮大“科普之翼”的关键。长期以来，由于缺乏专门的职称评审体系，科普工作者要想晋升职称，往往靠打“擦边球”，参加研究、工程、文博等系列职称评审，难度之大可想而知。一些全国性学会、协会、研究会的科普工作者，甚至无职称可评。

这一现实问题，不仅影响了科普工作者的积极性、创造性，也在一定程度上导致科普工作的职业吸引力不足。据统计，2022年我国科普专、兼职人员数量不足200万，不到全国科技人力资源总量的2%。与新时代科普事业的发展形势相比，队伍规模存在较大差距。

为适应科普工作的职业化需要，激励更多人员投身科普事业，自去年起，中国科协试点开展科普专业职称评审工作，把职称评定分为科普研究、科普内容资源创作和传播两个方向，当年共评出科普专业研究员、副研究员、助理研究员71名。获评科普职称的同志普遍表示，责任感更强了，积极性更高了，要把科普这项高尚的事业一直做下去。

今年科普职称评审的一个显著特点，就是更加注重对工作实效的评价。在评审标准上，明确将科学传播教材教案、科普音视频、活动赛事及讲座报告等作为核心指标，特别设置了网络阅读量“10万+”的优秀科普作品等同于发表论文的“直接认定”通道。这一做法，彰显了“破四唯”的评审原则，有利于实绩突出的科普人才脱颖而出。

通道畅了，标准有了，但评审工作还处于起始阶段，还需要更多长效机制来保障其实施。比如，现在许多企业、社会组织和相关人员对申报渠道、流程了解还不多，很有必要加大宣传力度，使职称评定的参与度不断提高，把制度效应最大限度地发挥出来。另外，还应加强评审部门与用人部门间的沟通，推动“评聘结合”制度落地，让“评出来”的科普人才真正“用得好”。

对科普人员自身而言，也要主动适应职称评定的新要求，创造性地开展科普工作。比如，在创作时，应更加注重内容的科学性、准确性和趣味性，力求在形式和方法上有所创新，使科普传播既有“料”也有“趣”。

科普职称评定既是重要的创新之举，更是务实的激励之策。我们相信，通过深入实施、不断完善这一制度，必将推动优秀科普人才持续涌现，为科技创新与科学普及“两翼齐飞”提供强劲动力。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
1至9月国有企业营业总收入同比增长1.2%
　　人民网北京10月29日电 （记者王震）近日，财政部公布2024年1至9月全国国有及国有控股企业（以下称国有企业）经济运行情况。数据显示，1至9月，国有企业营业总收入同比增长1.2%，利润总额同比下降2.3%。…
科技金融，如何向“新”求变
　　 为深入学习贯彻落实二十届三中全会精神，人民网启动“改革为了人民——学习贯彻落实党的二十届三中全会精神系列报道”调研活动。调研活动拟围绕国资央企责任担当、民营企业做优做强、外资企业在华发展三大主题展开。 其中，“以‘新’谋局 以‘质’攀峰——人民网民营经济高质量发展调研行”旨在全面客观展示民营经济践行新发展理念，服务中国式现代化建设的生动实践，为推动民营经济持续健康发展提供有益借鉴。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部