张芗逸

原标题：推动楼市止跌回稳 住房公积金等政策密集优化

10月28日，沈阳市人民政府新闻办公室召开“沈阳住房公积金促进房地产市场平稳健康发展优化住房公积金使用若干政策举措”新闻发布会（以下简称“发布会”），公布调整住房公积金贷款最低首付款比例、调整二手房公积金贷款期限等5项住房公积金个人住房贷款政策措施，更好满足缴存人刚性住房需求和多样化改善性住房需求。

为促进房地产市场止跌回稳，近期，包括沈阳在内的多个城市优化房地产相关政策。在落实国家支持房地产政策的同时，各地因地制宜，从优化住房公积金政策、推出购房补贴等角度进一步加大政策支持力度。

“各地房地产政策持续宽松优化、对购房的支持补贴力度不断加大，对于降低购房成本、增强购房信心及意愿都有积极作用。”上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示，在目前市场已经开始筑底的情况下，相关政策工具能更好发挥效果。

充分发挥住房公积金作用

在诸多房地产政策工具中，住房公积金相关政策是各地优化调整的重点。根据中指研究院监测，9月份以来，已有超110城从提高住房公积金贷款最高额度、支持商转公、支持住房公积金支付首付等方面优化政策。

佛山市住房和城乡建设局等六部门于10月25日印发的《关于进一步优化房地产市场平稳健康发展的若干措施的通知》中提到，对二孩及以上家庭购买首套自住住房，最高贷款额度上浮20%;允许缴存职工申请将本人尚未结清的个人商业性住房按揭贷款，转为个人住房公积金贷款。

此外，下调住房公积金贷款首付款比例也是各地调整优化住房公积金使用政策的重点方向。

据沈阳住房公积金管理中心副主任李赞在前述发布会上介绍，沈阳调整住房公积金贷款最低首付款比例，缴存人家庭使用住房公积金贷款购买首套或二套自住住房的，最低首付款比例均调整为15%。

苏州市住房公积金管理中心近日发布的《关于调整优化住房公积金使用政策的通知》提出，下调首付款比例。使用住房公积金贷款购买家庭首套或第二套自住住房的，首付款比例均不低于住房总价的20%。

中指研究院政策研究总监陈文静认为，从政策趋势上看，住房公积金贷款首付比例、贷款利率均有下调空间。当前多个城市住房公积金首套住房首付比例在20%左右，二套住房首付比例普遍在30%，未来存在进一步下行空间；5年期以上贷款市场报价利率（LPR）于10月21日下调后，不少城市首套房贷利率与住房公积金贷款利率的差值进一步缩小，未来住房公积金贷款利率也存在下调空间和预期。

推出“真金白银”购房补贴

除优化住房公积金政策外，用“真金白银”加大购房补贴力度也是各地提振住房消费需求的重要手段。

10月21日，荆门市推动房地产市场平稳健康发展领导小组办公室出台《关于印发中心城区安居工程有关政策的通知》，优化人才购房补贴、户籍购房补贴、生育购房补贴、契税购房补贴等4项购房补贴政策，包括“非中心城区户籍家庭在中心城区购买新建商品住房的，一次性给予4万元补贴”“居民在中心城区购买新建商品住房的，按照其已缴纳契税金额的100%给予补贴”等内容。

常德、宜昌、达州等地也于近日加大购房补贴力度，针对人才购房、二孩及以上家庭推出了购房补贴。

“9月份以来有超60个城市落地购房补贴政策，部分城市对单套房补贴可达6万元至10万元额度。”陈文静表示，预计未来更多城市将根据家庭、人才情况给予保障人群购房补贴，加大购房补贴力度。

谈及未来各地房地产政策的调整空间，严跃进认为，当前各地仍有部分限制性措施尚未放松，这些措施的调整将是未来各地房地产政策的一大方向。此外，购房落户等一系列优化政策也可以进一步加大力度。

陈文静也认为，为促进房地产市场止跌回稳，未来各地应继续推出优化限制性政策，降低交易佣金、房贷利率和交易税费等举措，降低购房门槛、降低购房成本，促进购房需求释放。

(责编：杨曦、陈键)

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