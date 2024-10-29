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外资持续看好我国市场 中国仍是最佳供应链合作伙伴

刘 萌
2024年10月29日08:42 | 来源：证券日报
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原标题：外资持续看好我国市场 中国仍是最佳供应链合作伙伴

第二届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）将于11月26日至11月30日在北京中国国际展览中心顺义馆举行。10月28日，国新办举行新闻发布会介绍第二届中国国际供应链促进博览会筹备情况。

中国国际贸易促进委员会副会长张少刚介绍，与首届链博会相比，第二届链博会主要有三大亮点：

首先，国际化水平更高。今年以来，中国贸促会在相关部门和驻外使领馆的大力支持下，在海内外共举办了60多场路演活动，邀请在全球的393个对口商协会机构、在华外国商协会和世界500强企业参展参会。截至目前，境外参展商占比从首届的26%上升到本届的32%，参展国别近70个，其中欧美参展商占境外参展商的比重达到50%；世界500强和行业龙头企业占参展企业的比重超过60%。与首届相比，世界500强、中国500强、中国民营企业500强企业分别增加42%、46%和70%。预计超过100个国家和国际组织的政商学界嘉宾将参展参会。目前已有30多个国家、国际和地区性国际组织，以及来自日本、英国等50多家境外商协会及全球知名企业确认组团到会洽谈交流，未来这个数字还会继续增加。

第二，专业化程度更强。第二届链博会将集中展示各个链条的新产品、新技术、新工艺、新材料，中交集团、康宁、耐克等首次展示其全产业链布局和生态，马士基、住友电工、强脑科技等将首发首展首秀70多项产品，这一数字还会继续增长。足不出链博会，大家就可以将世界相关产业前沿动态和最新科技成果一眼看尽。此外，第二届链博会将创新发布《全球供应链促进报告2024》，并全球首创发布“全球供应链促进指数”“全球供应链连接指数”两项重要指数。

第三，绿色化标准更严。第二届链博会践行国家“双碳”发展战略，贯彻“绿色、环保、可持续”办展理念。突出绿色办展，制定了“绿色搭建、绿色运营、绿色餐饮、绿色物流、绿色推广”联动方案，对场馆进行能耗升级改造，形成“循环展示，回归到零”的低碳展览运行链条；要求绿色布展，展商在展台搭建中执行绿色标准，使用环保型材料，做到可循环利用，实现搭建简约化、结构模块化、构件标准化、设计减量化，展会期间将举办绿色展台评选；希望绿色观展，倡议减少纸质材料发放，鼓励绿色出行，倡导绿色餐饮，实施光盘与零塑行动。

此外，对于“参加链博会的外资企业比较多，他们是怎么看待中国市场的？”这一提问，张少刚表示，近期，中国贸促会对400多家重点外资企业开展调研，分别有64.9%、66.6%的受访企业认为中央和地方政府出台的外资相关政策起到了较好的支持效果，普遍表示感受到中国政府扩大高水平对外开放的决心。本届链博会境外参展商比例达到了32%，超过去年，其中美国的企业居于首位，欧资、日资企业数量也大幅度超过了首届。这就充分说明，外资持续看好中国市场，中国仍是他们在全球配置资源中最佳的供应链合作伙伴。

(责编：杨曦、陈键)
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