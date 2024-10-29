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国家市场监管总局发布“双11”网络集中促销合规提示

寇佳丽
2024年10月29日08:42 | 来源：证券日报
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原标题：国家市场监管总局发布“双11”网络集中促销合规提示

10月28日，记者从国家市场监督管理总局（以下简称“国家市场监管总局”）获悉，为规范促销经营行为，维护“双11”期间网络交易秩序，保护消费者合法权益，国家市场监管总局近日向主要电商平台发布《“双11”网络集中促销合规提示》，主要包括八方面内容。

具体看，分别是：严格落实主体责任、严格规范促销行为、严格加强广告内容审核、严格规范直播营销行为、严格加强商品管控、及时妥善化解网络消费纠纷、保障平台内经营者合法权益、强化政企沟通协作。

国家市场监管总局指出，严格禁止“二选一”等违法行为，公平有序参与市场竞争。围绕促销工具、折扣展示、优惠发放、结算支付等关键环节，全链条优化促销规则，保障活动规范、透明。严禁不按规定明码标价、价格欺诈等侵害消费者权益行为。

国家市场监管总局强调，建立健全直播营销行为管理规范，强化对平台内主播及其经营活动的审核监测，重点把控直播商品的质量，强化对直播选品、直播卖点等环节的审核把关，及时处置直播营销中发生的违法违规行为。

中国消费经济学会副理事长洪涛对《证券日报》记者表示，“双11”期间，大量消费者通过直播购物，对直播营销行为进行管理和规范，可有效避免价格欺诈、虚假宣传等行为的发生，更好保护消费者合法权益。此外，强化对直播带货的审核监测，也有利于打造安全可靠的网络购物环境，推动直播电商行业高质量发展。

作为一年一度的狂欢购物节，“双11”期间，各种优惠活动层出不穷，广大消费者开启“剁手”模式。伴随订单量的不断增长，“退货”“维权”也成为公众普遍关注的话题。

对此，国家市场监管总局表示，畅通消费者投诉举报渠道，及时受理、高效处理投诉举报，积极协助消费者维护合法权益。督促平台内经营者遵守网络购物七日无理由退货、产品“三包”等规定。

“实际上，上述要求不仅是对消费者合法权益的保护，也是对电商平台的保护，有利于帮助电商行业树立良好形象，通过提升公众的购物满意度来提高消费者对电商的信任度，为电商市场今后的繁荣发展蓄力。”星图金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示。

(责编：杨曦、陈键)
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