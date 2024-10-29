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央行：即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具

刘 琪
2024年10月29日08:43 | 来源：证券日报
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原标题：央行：即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具

10月28日，中国人民银行（以下简称“央行”）发布公告，为维护银行体系流动性合理充裕，进一步丰富央行货币政策工具箱，央行决定从即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具。这也是今年以来继增加国债买卖和开展临时正、逆回购操作后，央行再次推出新工具。

权威专家表示，买断式逆回购期限不超过1年，进一步丰富了流动性管理工具。此外，央行操作工具更多元，有望带动全市场买断式回购业务发展。

梳理央行现有流动性投放工具，主要包括7天期公开市场逆回购操作，1年期的MLF，以及投放长期流动性的国债买入和降准，1个月到1年的中短期流动性投放工具较为欠缺。

“此次央行在现有工具基础上推出买断式逆回购，预计将覆盖3个月、6个月等期限，增强1年以内的流动性跨期调节能力，进一步提升流动性管理的精细化水平。”前述专家表示。

Wind数据显示，11月份、12月份各有1.45万亿元，即总量2.9万亿元的MLF到期量，达到目前MLF余额的40%。再叠加政府债券发行、年末现金投放等，届时银行体系流动性可能面临较大补缺压力。值得一提的是，央行行长潘功胜近期表示，预计年底前视市场流动性情况择机进一步降准0.25至0.5个百分点。

前述专家认为，央行在此节点上推出买断式逆回购操作，有利于更好对冲四季度MLF集中到期，更有能力维护年末流动性合理充裕，为经济稳定增长提供良好的货币金融环境。

东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，启用买断式逆回购操作工具，一方面可以有效平滑大额MLF到期引发的资金面波动，有助于保持年末流动性合理充裕，为经济增长动能回升提供有利的货币金融环境。另一方面或意味着11月份和12月份将不再大额续作MLF，MLF操作利率的政策利率色彩进一步淡化。考虑到央行已恢复二级市场国债买卖，后期MLF调节中期市场流动性的作用也会进一步淡化，MLF余额或将逐步减少。

根据公告，买断式逆回购工具的操作对象为公开市场业务一级交易商，原则上每月开展一次操作，期限不超过1年。公开市场买断式逆回购采用固定数量、利率招标、多重价位中标，回购标的包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等。

有分析人士表示，此次推出的买断式逆回购采用固定数量、利率招标、多重价位中标，机构根据自身情况可以选择不同利率投标，按照从高到低的顺序依次中标，机构的中标利率就是自己的投标利率。这既能减少机构在利率招标时的“搭便车”行为，更真实反映机构对资金的需求程度；也由于没有增加新的货币政策工具中标利率，而突显该工具仅作为流动性投放工具的定位。

银河证券研报认为，央行已明确7天期逆回购的政策利率身份，MLF会逐步淡出政策利率身份，每月一次的买断式逆回购操作将配合MLF数量的逐渐缩减。同时，价格型调控要求将市场基准利率更好地固定在政策利率上，这对基础货币投放的精准性提出了更高的要求，买断式逆回购操作将采取“固定数量、利率招标、多重价位中标”的方式，在提升流动性投放的精准性的同时，不会模糊政策利率的信号。

“央行操作工具更多元，有望带动全市场买断式回购业务发展。”前述专家谈到，我国货币市场的主流模式是质押式回购，交易中债券押品被冻结在资金融入方账户，无法继续在二级市场流通，出现违约等极端情形不利于保障资金融出方权益。更多海外投资者进入我国债券市场后，他们更习惯国际上普遍采用的买断式回购。央行推出买断式逆回购，既是自身操作工具的丰富，也可对市场发展买断式回购业务形成示范作用，缓解质押品冻结对金融机构整体流动性监管指标压力，持续提升银行间市场的流动性、安全性和国际化水平。

(责编：杨曦、陈键)
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