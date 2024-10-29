韩 昱

原标题：前三季度全国国有企业利润总额达32487亿元

10月28日，财政部网站发布《2024年1—9月全国国有及国有控股企业经济运行情况》。

1月份至9月份，国有企业营业总收入为610580.1亿元，同比增长1.2%；利润总额为32487.0亿元，同比下降2.3%；应交税费为44136.7亿元，同比增长0.1%。

巨丰投顾高级投资顾问于晓明在接受《证券日报》记者采访时表示，在当前复杂的内外部经济环境下，国有企业营业总收入同比能够保持正增长实属不易，体现了国有企业在国民经济中的稳定器、压舱石作用。

“不过，国有企业营业总收入在保持稳定增长的同时，也面临着利润下降和资产负债率增加的挑战。”于晓明表示，国有企业的利润总额同比出现了2.3%的下降，这可能受到原材料成本上升、市场竞争加剧等因素的影响。尽管如此，这一降幅在可控范围内，表明国有企业仍具备一定的盈利能力。

于晓明认为，国有企业应交税费同比增长0.1%，反映出国有企业在履行社会责任、支持国家财政方面的积极贡献。

国务院国资委副主任王宏志在此前国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上曾介绍，过去10多年，中央企业的资产、收入、利润都有了大幅提升，累计上缴税费约占全国税收收入的七分之一，此外还上交了国有资本收益1.5万亿元、向社保基金划转国有资本1.2万亿元。同时，2023年完成固定资产投资5.1万亿元，同比增长11.4%，高于全社会固定资产投资增速8.4个百分点，为稳定社会预期注入了信心。

(责编：杨曦、陈键)

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