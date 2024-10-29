原标题：度小满CEO朱光：推理大模型在金融领域的应用将从外围场景深入到核心业务

10月28日，2024年香港金融科技周在香港亚洲国际博览馆开幕。本次的香港金融科技周由香港财库局与投资推广署主办，并由香港金管局、香港证监会和香港保监局合办，吸引了来自100多个经济体的3万多名参会者。香港财政司司长陈茂波等香港政府和监管机构负责人出席了开幕式。

“大模型在金融行业的应用”是本届科技周最受关注的话题。度小满CEO朱光在科技周主论坛上表示，“以o1推理大模型为代表的新一波生成式AI技术在金融领域的应用，将从外围场景深入到核心业务，直接影响金融行业的核心决策质量，在为客户的产品和服务体验上带来巨大突破的同时，将会重塑金融科技行业。”

朱光认为，生成式AI技术要对一个行业带来巨大变革有两个前提，“一是必须让核心的客户体验发生巨大改变；二是必须对业务的核心决策产生影响。比如信贷业务，只有当大模型能够对于客户的金融服务体验带来影响、对风险决策、经营决策这样的核心业务决策产生重大影响的时候，才真正释放出大模型的潜力。”

GPT-o1发布之前，大模型在金融领域的应用主要是智能客服、文档助手、内部办公提效等场景。朱光认为，这些应用可以替代一部分的人力，提升服务效率，降低金融机构的服务成本，但创造的核心价值并不显著。

今年9月份，OpenAI发布了GPT-o1大模型，“思考能力”显著提升，能够进行复杂逻辑推理和问题拆解。在本次大会上，朱光也分享了度小满用推理大模型在风控场景上做的一些创新性探索。在信贷领域，推理大模型可以通过分析客户的征信报告、银行流水，推理出来客户的还款能力，最后给出是否审核通过的风控决策建议。

“大模型已经可以像专业审核员一样读征信报告、看账单流水，甚至能解读网络大数据，思考和捕捉数据之间的关联，并生成风险判断的依据和结论。”朱光表示，“关于推理大模型的风控决策质量，我们还在做更多的测试去验证，但关键是它已经掌握了风控知识并具备推理能力，让我们看到了大模型在风控决策应用上的巨大潜力。另外，在量化投资领域，通过大模型可以挖掘高价值的因子，并优化投资算法。在保险领域，可以根据客户的情况，进行个性化的产品设计和是否承保的决策。大模型在金融领域具有广泛的应用前景，金融行业应该为迎接这波技术浪潮做好充分准备。”

(责编：董童、李源)

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