李彤 唐佳

为深入学习贯彻落实二十届三中全会精神，人民网启动“改革为了人民——学习贯彻落实党的二十届三中全会精神系列报道”调研活动。调研活动拟围绕国资央企责任担当、民营企业做优做强、外资企业在华发展三大主题展开。 其中，“以‘新’谋局 以‘质’攀峰——人民网民营经济高质量发展调研行”旨在全面客观展示民营经济践行新发展理念，服务中国式现代化建设的生动实践，为推动民营经济持续健康发展提供有益借鉴。

“希望有更多具有针对性的金融产品”“科技创新处于不同的阶段，融资需求也有所不同”……在采访调研过程中，一些科技型企业反映，随着科技竞争日益激烈，自身的金融需求变得越发迫切且多元。

党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出，构建同科技创新相适应的科技金融体制，加强对国家重大科技任务和科技型中小企业的金融支持，完善长期资本投早、投小、投长期、投硬科技的支持政策。

如何用金融“活水”，寻市场环境“新变”，解科技企业“近渴”？今年以来，从中央到地方，一系列支持科技创新的金融举措加速落地。业内人士表示，科技金融不是简单的“科技+金融”，建议增强金融产品的针对性，提高扶持政策的精准度，进一步加强政策宣传和落实尽职免责，大力推动“科技+产业+金融”深度融合。

破冰：打通金融服务科创堵点

“科技型企业在发展初期，需要长期、稳定、低成本的资金支持，才能够安心投入到长周期的研发中。”成川科技（苏州）有限公司董事长顾晓勇告诉记者说，受限于缺乏传统贷款业务所需的良好经济基础和抵押担保条件，初创期“融资难”问题较为突出。

苏州工业园区金融发展和风险防范局党组书记、局长朱晓焱接受采访。人民网 唐佳摄

“科技型企业的金融需求具有专业要求高、阶段差异大、高风险高回报、时效性强以及赛道多、链条长、不确定性高等特点。”中信银行苏州分行党委书记、行长张凯表示，金融机构在发展科技金融的过程中，先要通过优化体制机制，实现自身高质量的转型发展。并从以上这些特点出发，着眼于科技、产业、金融的良性循环和互动，突出金融供给侧精准发力，构建专业化、可持续的科技金融服务体系。

据悉，中信银行为了推动自身科技金融的发展，建立了专门的组织保障，在总行和12 家重点分行设立了科技金融中心，协同金控投行子委，成立了20个重点区域子委员会。遴选了200家先锋军支行，大部分是位于国家级、省级的高新区和经开区，组建了超过500人的服务科技金融专业队伍。

针对以上科技创新企业的特点，记者梳理发现，人民银行近年来利用结构性货币政策工具，通过提供再贷款或者资金激励等，加大对科技创新领域信贷投放，努力降低企业融资成本，引导资金流向重点领域。

“现代科技创新投资周期长、资金量大，风险和不确定程度高，金融服务需求多元。特别是种子期、初创期企业更多依赖股权融资，积极、活跃的私募股权投资（PE）、风险投资（VC）是重要的参与者。”业界人士建议，要着力培育支持科技创新的金融市场生态，提升金融支持科技创新的能力、强度和水平。

创新：找准科技与金融结合点

中信银行苏州分行党委书记、行长张凯接受采访（右）。人民网 唐佳摄

记者在调研中发现，优质科技企业也是金融机构竞相追逐的对象，时常出现多家金融机构激烈竞争一家企业的现象。金融机构如何挖深自身产品和服务的“护城河”，打造更具特色的竞争力？怎样挖掘科技企业的金融服务需求？

“企业在发展的不同阶段，有着不同的金融服务需求。”苏州华兴源创科技股份有限公司副总裁潘铁伟表示，金融机构对科技型企业的支持主要是“雪中送炭”和“锦上添花”。“初创期，银行信用贷款、抵押贷款如‘雪中送炭’，使企业能活下来；成长期，企业有了人才、技术和客户积累，产品不断升级，营业额飙升带来短期资金缺口，银行供应链金融助力企业发展；成熟阶段，在银行、证券机构和律师事务所帮助下，助力企业上市；在资产重组过程中，银行提供并购投资服务，解决复杂交易结构下的资金问题。这属于‘锦上添花’。”他说。

苏州工业园区金融发展和风险防范局党组书记、局长朱晓焱在接受记者采访时表示，一方面要用足用好多层次资本市场，畅通“募投管退”全链条，发挥好政府投资基金的引导作用；另一方面，要推动科技金融专营机构建设，加快金融机构数字化转型。金融机构要发挥新技术优势，加强数据共享，及时获取科技创新企业的数据信息，从产品设计、业务办理、风险管理等角度进行改革和创新。

张凯表示，科技企业发端于生态、成长于生态，对应的科技金融也不能单打独斗，必须是一个系统的工程。商业银行在发展科技金融时要发挥自身作为信息交互中心、资源整合中心、要素配置中心的角色优势。目前中信银行已经构建了“一点接入、全集团响应”的服务模式，积极搭建涵盖政府部门、要素市场、私募基金、产业资本、科研院所等在内的科技企业全要素交互平台，为企业提供不止于金融的支持和服务。

提升金融服务的精准度，离不开政策的引导。近期，金融监管总局发布的《关于加强科技型企业全生命周期金融服务的通知》指出，做实专门机构，鼓励银行保险机构在科技资源集聚的地区，规范建设科技金融专业或特色分支机构，专注做好科技型企业金融服务。

记者在调研时还发现，仍有不少科技企业对金融产品和服务了解不足，仍停留在抵押担保的认知上。对此，中国社会科学院金融研究所研究员、银行研究室主任李广子表示，金融机构在科技金融方面有很多信用类的产品和服务，建议科技企业积极主动了解金融机构的产品和服务，根据金融机构的要求有针对性地做好备调准备。

突破：金融“活水”激发科创活力

“近年来，全国很多地方在金融促进科技创新方面进行了积极实践，形成了各具特色的发展业态。”李广子举例说，北京依托总部经济在政策先行先试上有优势；深圳市场化程度高；上海国际化程度强；杭州数字经济发达带动科技金融发展；合肥由政府主导设立的产业引导基金，带动了社会资本投资科技型企业，对内陆城市有借鉴意义。

以苏州工业园区为例，朱晓焱介绍说，园区推出了“创新积分贷”，依托科技、政务等大数据，完善智慧金融创新评估体系，对符合条件的科技企业提供“见分即贷”的授信方式支持；优化风险补偿管理模式，目前已拓展形成覆盖企业全生命周期的14款政策性金融产品，已累计授信总额超400亿元，惠及企业近8000家，风补资金撬动社会资金杠杆率达到22倍；推出线上线下一体化综合金融服务平台，为企业高效精准对接金融机构提供实时在线“云服务”。

顶层政策在持续发力，中国人民银行、科技部近日联合印发《关于做好重点地区科技金融服务的通知》，指导和推动北京、长三角、粤港澳大湾区等科技要素密集地区做好科技金融服务，加快推进重点地区率先构建适应科技创新的科技金融体制，发挥引领示范作用。

中国社会科学院金融研究所研究员、银行研究室主任李广子接受采访。人民网 唐佳摄

此外，李广子认为，第三方服务机构在解决金融支持科技创新的信息不对称问题上发挥着重要作用。以政府作为第三方为例，在“深圳创投日”活动中，政府搭建平台，每月固定日期将本地创投机构和科技企业召集起来进行交流洽谈，从而有效解决信息不对称问题。

业界人士表示，随着日益健全的科技金融政策框架、持续完善的科技金融监管激励机制、更多契合科技企业发展需求的金融产品以及愈发充沛的长期资金支撑更加完善，在金融活水的精心滴灌下将激发科技企业更多发展活力。

往期链接：

金融“活水”如何涵养民营经济生态

(责编：罗知之、吕骞)

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