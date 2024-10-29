王宝会

原标题：打通小微融资堵点卡点

近日，国家金融监督管理总局局长李云泽在2024金融街论坛年会上表示，要有效满足企业融资需求，助推小微企业纾困发展，一视同仁加大对民营企业小微企业支持力度。目前，小微企业融资还存在哪些问题？接下来，如何打通融资堵点和卡点，引导金融活水持续润泽小微企业？

推动信贷资金直达

今年以来，信贷供给规模稳步增长。数据显示，截至今年8月末，人民币贷款余额252.02万亿元，同比增长8.5%。从结构上看，相关重点领域的支持力度持续加大。普惠型小微企业贷款同比增长16.1%，民营企业贷款同比增长9%。从价格上看，利率稳中有降，今年1月至8月，新发放的普惠型小微企业贷款利率同比下降0.4个百分点。

贷款投放力度加大，也意味着小微企业金融需求回升。中央金融工作会议提出，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业。然而，我国仍有不少中小微企业是“信用白户”，缺少具有连续性、稳定性的高质量信用信息，严重制约金融机构提供优质金融服务。近年来，金融机构聚焦小微企业融资卡点，强化融资支持，多举措拓宽融资渠道。

在广西防城港市，当地银行机构联合税务部门依托数字化方式，挖掘小微企业的融资信用，打通信贷投放堵点。从事食品加工生产的东兴市中越泰国际食品有限公司前期需要投入大量资金采购榴莲、芋头等原料，等制成成品销售后才有款项进账，买进和卖出的时间差让企业面临现金流压力。“得益于企业信用数据和经营情况，广西东兴农村商业银行为我们及时授信100万元的贷款，为企业扩大生产‘贷’来新活力。”该公司副总经理吴庆勋表示。

专家认为，从银行授信角度看，目前还有不少小微企业未纳入金融信用信息基础数据库，小微贷款中传统抵押贷款占比较高，亟需获得更多有用可靠的非信贷数据，优化融资信息服务。银行应持续加强与外部信息信用共享，主动连接市场监管、征信、电力、电信等外部数据源，着力打破数据孤岛，推动健全跨行业、跨领域、跨区域的数据服务平台，为企业精准画像，降低信贷投放风险。

为进一步疏通小微企业融资堵点，国家金融监督管理总局、国家发展改革委近期部署支持小微企业融资协调工作机制有关工作。国家金融监督管理总局副局长丛林表示，从谁来做、怎么做、达成什么目标3个维度来看，将进一步捋顺融资机制，搭建银企精准对接桥梁，推动信贷资金快速直达小微企业。

具体来看，一是“谁来做”。在区县层面，要成立工作专班，组织开展企业走访、需求摸排和融资推荐。在银行层面，将设立工作专班，调动行内资源，发挥基层机构敢贷、愿贷积极性，主动及时地对接小微企业的融资需求。

二是“怎么做”。比如，区县工作专班要“两手牵”，一手牵企业，一手牵银行。通过深入园区、社区、乡村，全面摸排融资需求，形成“两张清单”，把符合条件的小微企业推荐给银行机构，银行机构及时、精准对接，实现信贷资金直达基层。

三是“达成什么目标”。丛林表示，希望达成3个目标：首先是直达基层。低成本信贷资金要直达基层，打通惠企利民的“最后一公里”。其次是快速便捷。对于符合条件的企业，银行要开辟绿色通道，加快办理速度。最后是利率适宜。通过节约信息收集成本、压减中间环节，减少放贷成本和附加费用，总体上降低小微企业的综合融资成本。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，今年以来，我国经济整体保持平稳复苏态势，但从经济数据看，我国有效需求不足，微观主体不够活跃，行业复苏不平衡，企业信心有待提振。支持小微企业融资协调工作机制充分考虑了当前经济面临的实际困难与长远发展。通过建立破解小微企业融资难题长效机制，可以有效促进小微企业健康发展。

优化科技金融服务

金融服务科技型小微企业，是推动新质生产力发展的重要内容。中央金融工作会议提出做好科技金融等“五篇大文章”，这为商业银行服务科技型小微企业指明了方向。科技金融涉及金融模式、金融产品等多方面，商业银行当前围绕科技型中小企业融资需求，在金融产品等方面加快进行新探索。

近年来，台州银行从科技型小微企业特性及融资需求出发，创新推出普惠式供应链金融产品，旨在通过金融力量服务小微企业产业链的每一个环节。以可再生资源综合利用领域的科技型小微企业的供应链为例，该行通过有效整合企业上下游供应链，实现信贷资源高效投放。截至6月末，该行科技型中小微企业贷款余额103.82亿元，支持3141家国家高新技术企业、科技型中小微企业实现设备更新、规模扩建。

总体看来，银行业支持科技型企业发展取得了初步成就。2024年二季度金融机构贷款投向统计报告显示，2024年二季度末，获得贷款支持的科技型中小企业26.17万家，获贷率46.8%，比去年同期高0.1个百分点。获得贷款支持的高新技术企业25.76万家，获贷率为55.6%，比去年同期高1.1个百分点。

然而，科技型小微企业普遍具有轻资产、投资周期长、成功不确定性高等特点，传统商业银行信贷发放往往“重盈收、重担保、重抵押”，从科技型小微企业融资路径看，目前金融供给和企业需求之间仍然存在错位。

为此，商业银行还应加强金融产品和服务创新，更好满足科技型小微企业融资需求。中国银行研究院中国金融团队主管李佩珈表示，银行除了重视传统的财务指标外，还应考虑科技含量、知识产权、供应链等因素，创新知识产权质押、动产质押、应收账款质押等产品。在科技金融专属产品方面，根据科创企业融资特征，从多个方面开拓融资渠道。比如，科技型企业专属评价体系方面，针对科技型企业技术密集、专业性强等特点，银行探索构建科技型企业专属评价体系，以破解科技型企业缺抵押、缺担保的融资痛点。

此外，还要围绕科技型企业不同生命周期，做好产品迭代，提高产品适配性。李佩珈表示，针对不同企业资金需求的特点，要精准画像，开发定制化金融产品。例如，大力拓展科技债券和资产证券化业务，其募集资金专项用于符合国家战略、支持关键核心领域科技创新的项目。

做好续贷服务工作

小微企业是稳定经济、扩大就业的重要力量，在吸纳就业、增加收入等方面发挥着举足轻重的作用。长期以来，我国高度重视对小微企业的金融服务。

中国邮政储蓄银行研究员娄鹏飞表示，近年来，我国从货币政策、金融监管政策等方面出台措施支持小微企业融资。货币政策在保持流动性总量合理充裕的同时，通过结构性降准、出台结构性货币政策工具等引导，加大对小微企业的融资支持。金融监管方面，通过明确监管要求，引导金融机构增加首户贷、发展信用贷、开展无还本续贷等提高小微企业融资可得性。

经历过疫情影响的小微企业逐渐迎来复苏，从小微企业融资路径看，无论是产品研发投入，还是应对市场竞争的挑战，都离不开资金安全垫缓释风险。然而，在小微企业受制于融资渠道单一和缺乏有效抵押物的背景下，银行提供的一次信贷服务难以解长期融资之渴。因此，无还本续贷的作用尤为重要。

国家金融监督管理总局有关司局负责人表示，为提高中小微企业续贷业务的可得性和便利性，缓解其融资压力，金融监管总局对有关续贷政策作出优化调整。比如，贷款到期后仍有融资需求，又临时存在资金困难的所有小微企业，均可向银行业金融机构申请续贷支持。银行业金融机构要按照市场化、法治化原则，自主审批办理续贷，通过新发放贷款结清原贷款等形式，允许小微企业继续使用贷款资金。

从防范金融风险角度看，银行还应做好续贷风险管理。中国银行研究院研究员杜阳表示，商业银行应积极针对小微企业和中型企业的特点，加强贷后风险管理，防止小微企业利用续贷隐瞒真实经营与财务状况或者短贷长用、改变贷款用途。要建立无还本续贷客户清单，加大贷后监控力度和频率，并通过账户分析、凭证查验或现场调查等方式核查贷款支付是否符合约定用途。此外，还要定期分析贷款风险、贷款质量、保证人的代偿能力及时进行跟踪分析，做好风险评估和风险预警。

(责编：杨曦、陈键)

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