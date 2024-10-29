董碧娟

原标题：专项债扩围提质稳经济

财政部最新统计数据显示，今年前9个月发行新增专项债券3.6万亿元，支持项目超过3万个，用作项目资本金超2600亿元。待发额度加上已发未用资金，今年后3个月各地共有2.3万亿元专项债券资金可安排使用。作为加大财政政策逆周期调节力度的重要抓手，专项债将进一步扩围提质，更好发挥带动扩大有效投资、稳定宏观经济大盘的重要作用。

扩大使用范围

财政部有关负责人日前表示，将研究完善专项债券投向清单管理，增加用作项目资本金的领域，最大限度扩大使用范围。

“可以看到，专项债资金一个新的重点使用领域就是支持推动房地产市场止跌回稳，发挥缓解地方债务压力、增加财政收入、活跃土地市场、化解金融风险等作用。”中国财政科学研究院金融研究中心研究员封北麟表示。

今年，财政部会同有关部门不断优化调整专项债券投向领域和用作项目资本金范围，将更多新能源、新基建、新产业领域纳入专项债券投向领域。增加“独立新型储能”“重点流域水环境综合治理”等纳入专项债券支持范围，引导地方加大对“国家级产业园区基础设施”“5G融合应用设施”“城中村改造”“保障性住房”“普通高校学生宿舍”等领域的支持力度。同时，将“保障性住房”等纳入专项债券用作项目资本金范围，进一步发挥专项债券撬动作用。

“今年8月份、9月份专项债发行明显提速，预计将提前完成全年发行任务。加快专项债发行使用，同时优化调整投向领域，将有力支持稳增长、防风险，更有效发挥财政逆周期调节作用。”封北麟表示。

抓好项目质量

提高项目质量是更好发挥专项债效能的关键。财政部会同有关部门建立健全专项债管理政策制度，指导地方提升专项债项目质量。2020年以来累计安排新增专项债券18.7万亿元，支持了约13万个政府投资项目。2024年安排新增专项债券3.9万亿元，规模历年来最大。

今年以来，各地加强研究探索，进一步完善专项债项目管理机制。安徽财政部门通过完善市级预评审、省级财政和发改部门前置条件审核、专家集中会审的“三轮”机制，以将项目收益远低于预期的投向领域纳入“黑名单”等方式，提高专项债券项目的储备成熟度。甘肃财政部门采取“随报随审”“随审随发”机制，加快债券发行进度，同时开辟资金绿色通道，对预算确定安排的重点项目推动尽快形成实物工作量。

“目前，相关部门正在研究开展专项债项目审核自主权试点，实施续建项目‘绿色通道’等。系列举措是在统筹发展与安全的原则下，尽可能扩大专项债管理的地方自主权。这将进一步调动地方积极性，优化完善专项债管理，推动提升专项债项目质量。”中国社会科学院财经战略研究院研究员汪德华说。

财政部有关负责人表示，将研究完善项目管理机制，打通在建项目“绿色通道”，推动项目谋划储备和建设实施的有效衔接，加快专项债券发行使用和项目建设进度，加快形成实物工作量，切实发挥政府投资引导带动作用。

加强风险防控

目前，我国已建立了涵盖专项债券“借用管还”各环节的制度体系，对专项债券项目开展全生命周期绩效管理，对项目实施情况进行穿透式监测，不断加强专项债风险防控。

全链条贯通和全流程监管是地方严格专项债资金管理的重要方式。在江苏徐州，财政部门按照预计工程量、合同付款节点、已发行债券资金使用情况等要求，测算每批次债券资金需求，既保障好重点领域和重点项目的刚性支出，又防范资金沉淀挪用等风险。在湖南娄底，财政部门今年出台了专项债券资金管理暂行办法，提出行业主管部门定期调度专项债券项目实施情况，对专项债券项目实行全生命周期绩效管理，及时公开政府债务相关信息等要求。

“应对专项债项目实行穿透式动态监测，开展全生命周期绩效管理，压实主管部门和项目单位管理责任，加强建设、运营管理和偿债管理。”中国社会科学院大学教授吉富星表示，要将专项债券收支全面纳入预算管理一体化范围，严禁“以拨代支”“一拨了之”等行为。

据悉，下一步，财政部将完善专项债券“借用管还”全生命周期管理，加强债券资金支出监管，落实项目主管部门和项目单位责任。同时，健全完善专项债券项目资产台账，分类管理项目资产，确保政府负债和项目资产平衡。此外，还将探索专项债券提前偿还机制，研究建立健全偿债备付金制度，保障专项债券偿还来源。

(责编：杨曦、陈键)

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