10月26日，曼秀雷敦于北京举办135周年庆典。现场，曼秀雷敦（中国）市场及销售总经理陈维英分享了曼秀雷敦的百年药企发展史及理念，传递曼秀雷敦百年延续“处处关怀，成就更好”的品牌理念。

曼秀雷敦举办135周年庆典现场。（受访者供图）

现场，陈维英表示：“作为百年药企，曼秀雷敦率先以制药级标准进行化妆品的研发和生产。除了润唇膏，大家熟知的曼秀雷敦男士、新碧防晒、肌研护肤、乐肤洁祛痘、乐敦眼药水等等，都是曼秀雷敦以GMP制药标准，科研创新推出的产品，希望给大家更全面的关爱。”

曼秀雷敦在135周年之际发布全新男士新品Advanced卓曜系列。该系列以“男士科学进阶焕型”为研发理念，运用了突破性的仿生水盾技术。作为国民护唇品牌，曼秀雷敦润唇产品连续多年市场份额领先。

长期以来，曼秀雷敦始终坚持履行百年药企的社会责任，持续服务社会，发起主题为“Sending Love and Care”公益项目，发展“绿色动能”、关注生态可持续发展；关心关爱青少年视力健康，用心关爱不同的群体，在推动社会公益的路上不遗余力、砥砺前行。

近年来，曼秀雷敦先后投资援建6所希望小学；联合中国乡村发展基金会，创办“童伴之家”关注留守儿童健康发展；加入壹基金“海洋天堂计划”，呼吁社会关注孤独症大龄儿童；携手品牌代言人张艺兴联合支持“乡村音乐教室”，让留守儿童也能感受更多音乐魅力。

“步入下一个135年，曼秀雷敦将继续坚持可持续发展，不断为消费者创造更多的惊喜，以关爱、创新、科研为核心，以多元化高品质创新产品为载体，让‘处处关怀，成就更好’的品牌理念跨越时空，恒久流传。”陈维英表示。

(责编：曹淼、李源)

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