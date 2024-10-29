人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

曼秀雷敦：坚持可持续发展 不断为消费者创造惊喜

2024年10月29日08:50 | 来源：人民网
小字号

10月26日，曼秀雷敦于北京举办135周年庆典。现场，曼秀雷敦（中国）市场及销售总经理陈维英分享了曼秀雷敦的百年药企发展史及理念，传递曼秀雷敦百年延续“处处关怀，成就更好”的品牌理念。

曼秀雷敦举办135周年庆典现场。（受访者供图）

曼秀雷敦举办135周年庆典现场。（受访者供图）

现场，陈维英表示：“作为百年药企，曼秀雷敦率先以制药级标准进行化妆品的研发和生产。除了润唇膏，大家熟知的曼秀雷敦男士、新碧防晒、肌研护肤、乐肤洁祛痘、乐敦眼药水等等，都是曼秀雷敦以GMP制药标准，科研创新推出的产品，希望给大家更全面的关爱。”

曼秀雷敦在135周年之际发布全新男士新品Advanced卓曜系列。该系列以“男士科学进阶焕型”为研发理念，运用了突破性的仿生水盾技术。作为国民护唇品牌，曼秀雷敦润唇产品连续多年市场份额领先。

长期以来，曼秀雷敦始终坚持履行百年药企的社会责任，持续服务社会，发起主题为“Sending Love and Care”公益项目，发展“绿色动能”、关注生态可持续发展；关心关爱青少年视力健康，用心关爱不同的群体，在推动社会公益的路上不遗余力、砥砺前行。

近年来，曼秀雷敦先后投资援建6所希望小学；联合中国乡村发展基金会，创办“童伴之家”关注留守儿童健康发展；加入壹基金“海洋天堂计划”，呼吁社会关注孤独症大龄儿童；携手品牌代言人张艺兴联合支持“乡村音乐教室”，让留守儿童也能感受更多音乐魅力。

“步入下一个135年，曼秀雷敦将继续坚持可持续发展，不断为消费者创造更多的惊喜，以关爱、创新、科研为核心，以多元化高品质创新产品为载体，让‘处处关怀，成就更好’的品牌理念跨越时空，恒久流传。”陈维英表示。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
科技金融，如何向“新”求变
　　 为深入学习贯彻落实二十届三中全会精神，人民网启动“改革为了人民——学习贯彻落实党的二十届三中全会精神系列报道”调研活动。调研活动拟围绕国资央企责任担当、民营企业做优做强、外资企业在华发展三大主题展开。 其中，“以‘新’谋局 以‘质’攀峰——人民网民营经济高质量发展调研行”旨在全面客观展示民营经济践行新发展理念，服务中国式现代化建设的生动实践，为推动民营经济持续健康发展提供有益借鉴。…
神舟十九号乘组名单公布：蔡旭哲 宋令东 王浩泽
　　人民网酒泉10月29日电（记者黄帆、赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，经空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部研究决定，执行神舟十九号载人飞行任务的航天员乘组由蔡旭哲、宋令东、王浩泽3名航天员组成，蔡旭哲担任指令长。 乘组包括1名第二批航天员和2名第三批航天员，其中，航天员宋令东、航天员王浩泽为首次执行飞行任务的“90后”，航天员王浩泽为我国首位女性航天飞行工程师。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部