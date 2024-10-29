我国第四批预备航天员将执行载人登月任务
2024年10月29日08:57 | 来源：人民网
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中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强。人民网记者 黄帆摄
人民网酒泉10月29日电 （记者黄帆、赵竹青）神舟十九号载人飞行任务新闻发布会今天（10月29日）上午在酒泉卫星发射中心召开。中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强介绍，我国第四批预备航天员已于今年8月入队参加训练，不仅要执行空间站任务，未来也将执行载人登月任务。
针对执行空间站任务和未来执行载人登月任务的新特点，在训练内容设置上，既注重失重状态下生活工作与健康维护等基本技能，以及掌握出舱活动、设备维护维修、空间科学实/试验等技能，更面向未来载人登月任务，进一步培塑航天员从操控飞行器到驾驶月球车、从天体辨识到地质科考、从太空失重漂浮到月面负重行走的能力。
(责编：赵竹青、吕骞)
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