人民网酒泉10月29日电（记者黄帆、赵竹青）神舟十九号载人飞行任务新闻发布会今天（10月29日）上午在酒泉卫星发射中心召开。中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强介绍，超强台风“摩羯”对文昌发射场有关厂房设备、建设现场和生活设施造成了一定程度的破坏，根据实际情况，总指挥部决策对天舟八号任务计划进行适当调整，将于11月中旬择机发射。目前，天舟八号任务的各项准备工作正按新的计划稳步推进。

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