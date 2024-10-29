人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

公开市场买断式逆回购 丰富政策“工具箱”

2024年10月29日09:04 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月29日电 （记者黄盛）记者从中国人民银行（以下简称“央行”）获悉，为维护银行体系流动性合理充裕，进一步丰富央行货币政策工具箱，央行从28日起启用公开市场买断式逆回购操作工具。操作对象为公开市场业务一级交易商，原则上每月开展一次操作，期限不超过1年。

业内人士表示，根据期限由短至长，央行现有流动性投放工具主要包括7天期公开市场逆回购操作、1年期的中期借贷便利（MLF）、投放长期流动性的国债买入和降准；1个月到1年的中短期流动性投放工具较为欠缺。此次央行在现有工具基础上推出买断式逆回购，预计将覆盖3个月、6个月等期限，增强1年以内的流动性跨期调节能力。此举是今年以来继临时正逆回购、国债买卖后，央行再次推出新工具，将进一步提升流动性管理的精细化水平，丰富货币政策“工具箱”。

什么是公开市场买断式逆回购？据记者了解，逆回购操作的利率通常被视为市场短期利率的风向标。当央行实施逆回购操作时，其回购利率往往低于市场回购利率，这有助于抑制市场回购利率的上升，可能使得市场短期利率呈现下降趋势。逆回购操作通常被视为央行实行宽松货币政策的信号，意味着央行在增加市场上的货币供应量。这种操作有利于增强投资者对市场的心理预期，对股市和债市产生积极影响。

普遍逆回购操作期限通常为7天，2020年以来最长期限为14天，主要是为平滑月末、季末和国庆春节假期带来的资金面短期波动，而公开市场买断式逆回购操作工具期限不超过1年，主要针对是11月和12月分别有高达1.45万亿的1年期MLF到期。

据央行介绍，公开市场买断式逆回购采用固定数量、利率招标、多重价位中标，回购标的包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等。操作结果将通过央行官网相关栏目对外披露。

中国银河证券宏观分析团队认为，买断式回购相对于质押式回购，最大的不同是债券的所有权在交易中发生了实质性的变化，央行在回购期间拥有相应债券的所有权和使用权，这将提高标的债券的流动性。

东方金诚首席宏观分析师王青对此向记者表示，为了对冲高额MLF到期带来的资金面波动，央行需要进行对冲。此前对冲的方式包括大额续作MLF乃至降准等，本次启用期限不超过1年的公开市场买断式逆回购操作工具，则是在降准空间有限，MLF政策利率色彩淡化背景下，对冲大额MLF到期的政策工具创新。

王青认为，此举一方面可以平滑大额MLF到期引发的资金面波动，有助于保持年末流动性合理充裕；另一方面或意味着11月和12月将不再大额续作MLF，MLF操作利率的政策利率色彩进一步淡化；考虑到央行已恢复二级市场国债买卖，后期MLF调节中期市场流动性的作用也会进一步淡化，MLF余额或将逐步减少。

业内人士表示，央行在此节点上推出买断式逆回购操作，有利于更好对冲四季度中期借贷便利集中到期，更有能力维护年末流动性合理充裕，为经济稳定增长提供良好的货币金融环境。央行此举既是自身操作工具的丰富，也可对市场发展买断式回购业务形成示范作用，缓解质押品冻结对金融机构整体流动性监管指标压力，持续提升银行间市场的流动性、安全性和国际化水平。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
公开市场买断式逆回购 丰富政策“工具箱”
　　人民网北京10月29日电 （记者黄盛）记者从中国人民银行（以下简称“央行”）获悉，为维护银行体系流动性合理充裕，进一步丰富央行货币政策工具箱，央行从28日起启用公开市场买断式逆回购操作工具。操作对象为公开市场业务一级交易商，原则上每月开展一次操作，期限不超过1年。…
天舟八号任务将于11月中旬择机发射
　　人民网酒泉10月29日电（记者黄帆、赵竹青）神舟十九号载人飞行任务新闻发布会今天（10月29日）上午在酒泉卫星发射中心召开。中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强介绍，超强台风“摩羯”对文昌发射场有关厂房设备、建设现场和生活设施造成了一定程度的破坏，根据实际情况，总指挥部决策对天舟八号任务计划进行适当调整，将于11月中旬择机发射。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部