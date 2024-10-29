人民网北京10月29日电 （记者黄盛）记者从中国人民银行（以下简称“央行”）获悉，为维护银行体系流动性合理充裕，进一步丰富央行货币政策工具箱，央行从28日起启用公开市场买断式逆回购操作工具。操作对象为公开市场业务一级交易商，原则上每月开展一次操作，期限不超过1年。

业内人士表示，根据期限由短至长，央行现有流动性投放工具主要包括7天期公开市场逆回购操作、1年期的中期借贷便利（MLF）、投放长期流动性的国债买入和降准；1个月到1年的中短期流动性投放工具较为欠缺。此次央行在现有工具基础上推出买断式逆回购，预计将覆盖3个月、6个月等期限，增强1年以内的流动性跨期调节能力。此举是今年以来继临时正逆回购、国债买卖后，央行再次推出新工具，将进一步提升流动性管理的精细化水平，丰富货币政策“工具箱”。

什么是公开市场买断式逆回购？据记者了解，逆回购操作的利率通常被视为市场短期利率的风向标。当央行实施逆回购操作时，其回购利率往往低于市场回购利率，这有助于抑制市场回购利率的上升，可能使得市场短期利率呈现下降趋势。逆回购操作通常被视为央行实行宽松货币政策的信号，意味着央行在增加市场上的货币供应量。这种操作有利于增强投资者对市场的心理预期，对股市和债市产生积极影响。

普遍逆回购操作期限通常为7天，2020年以来最长期限为14天，主要是为平滑月末、季末和国庆春节假期带来的资金面短期波动，而公开市场买断式逆回购操作工具期限不超过1年，主要针对是11月和12月分别有高达1.45万亿的1年期MLF到期。

据央行介绍，公开市场买断式逆回购采用固定数量、利率招标、多重价位中标，回购标的包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等。操作结果将通过央行官网相关栏目对外披露。

中国银河证券宏观分析团队认为，买断式回购相对于质押式回购，最大的不同是债券的所有权在交易中发生了实质性的变化，央行在回购期间拥有相应债券的所有权和使用权，这将提高标的债券的流动性。

东方金诚首席宏观分析师王青对此向记者表示，为了对冲高额MLF到期带来的资金面波动，央行需要进行对冲。此前对冲的方式包括大额续作MLF乃至降准等，本次启用期限不超过1年的公开市场买断式逆回购操作工具，则是在降准空间有限，MLF政策利率色彩淡化背景下，对冲大额MLF到期的政策工具创新。

王青认为，此举一方面可以平滑大额MLF到期引发的资金面波动，有助于保持年末流动性合理充裕；另一方面或意味着11月和12月将不再大额续作MLF，MLF操作利率的政策利率色彩进一步淡化；考虑到央行已恢复二级市场国债买卖，后期MLF调节中期市场流动性的作用也会进一步淡化，MLF余额或将逐步减少。

业内人士表示，央行在此节点上推出买断式逆回购操作，有利于更好对冲四季度中期借贷便利集中到期，更有能力维护年末流动性合理充裕，为经济稳定增长提供良好的货币金融环境。央行此举既是自身操作工具的丰富，也可对市场发展买断式回购业务形成示范作用，缓解质押品冻结对金融机构整体流动性监管指标压力，持续提升银行间市场的流动性、安全性和国际化水平。

(责编：罗知之、吕骞)

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