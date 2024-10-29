人民网记者 杜燕飞

深秋时节，走进位于江苏省常州市直溪镇的我国首座盐穴储气库——金坛储气库站内，只见工作人员正在对采气管线进行巡检，确保储气库安全运行。

金坛储气库工作人员对采气管线进行巡检。受访者供图

作为重要的储气设施，储气库是天然气供应链中的重要组成部分。在用气低峰时，储气库可将天然气管道系统中富余的气量储存起来，在用气高峰时，可从储气库中采出天然气以补充管道供气量的不足，在我国天然气调峰、能源保供中发挥着重要作用。

“金坛储气库投运17年来，累计投产注采气井40口，累计注采气132亿立方米，累计采气58亿立方米，有效平衡了天然气主干管网管输压力，保障华东地区天然气稳定供给。”国家管网集团储能技术公司执行董事、党委书记赵罡表示，今年以来，截至目前，公司所属文23储气库、金坛储气库和刘庄储气库已累计注气超34.9亿立方米，同比提升21%，注气任务完成率超100%，已实现满库入冬。

江苏大唐国际金坛热电公司党委书记朱亚锋表示，作为下游用气企业，在迎峰度夏、冬季保供等关键时期，金坛储气库有力保障了电厂机组平稳运行，确保电力热力可靠供应。

随着2024—2025年供暖季即将到来，当前，能源行业加大天然气生产供应，发挥好储气库、液化天然气（LNG）储罐等调峰资源以及“全国一张网”作用，夯实能源保供“底气”。

——加大天然气增储上产。10月20日以来，中国石油长庆油田2万余口气井开足马力生产，天然气日均产量保持在1.3亿立方米，为即将到来的能源保供做好资源准备；今年前9个月，塔里木油田安全高效投产气井39口，截至10月23日，气井开井率同比提高2.56个百分点，创近8年以来最高水平。

——多方筹集液化天然气资源。中国海油利用进口LNG与国产气互保互供优势，做好船舶运输及接卸，中高位罐存进入冬季。10月22日，盐城“绿能港”液化天然气累计外输量突破500万吨，可满足3900万户家庭一年的用气需求，助力华东地区天然气保供；中国石化与国外资源供应商协商LNG长约提货计划，确保稳定履约，结合市场需求，提前做好经济性LNG现货采购。

——发挥“全国一张网”作用。目前，西气东输四线（吐鲁番—中卫）新疆段已经建成投产。该管线是继西气东输一线、二线、三线管道之后又一条东西走向的能源战略通道，年设计输气能力150亿立方米，将有效提升西气东输管道系统整体输气能力。

国家统计局数据显示，9月份，规上工业天然气产量193亿立方米，同比增长6.8%；日均产量6.4亿立方米；进口天然气1199万吨，同比增长19%。1至9月份，规上工业天然气产量1830亿立方米，同比增长6.6%；进口天然气9908万吨，同比增长13%。

国家发改委价格监测中心主任刘五星日前在第六届重庆油气论坛冬季峰会上表示，今年以来，我国天然气产供储销体系建设不断完善，天然气保供工作具备良好基础，但也面临诸多压力，要有效发挥价格杠杆作用，促进资源有序流动，保障天然气安全稳定供应。

国家发改委日前组织召开的2024—2025年供暖季全国能源保供会议指出，2024—2025年供暖季期间，全国能源供需预计总体平衡，能源供应能够得到有效保障。油气增储上产取得明显成效，天然气资源准备较为充足，调峰储气能力较2023年增加了80亿立方米，储气库已提前完成注气任务。

上述会议要求，各地区、各相关部门和各企业要全力保障能源生产供应，持续提升顶峰保供能力，抓好能源中长期合同签约履约，加强民生用能供应保障，全力保障人民群众温暖过冬。

(责编：罗知之、吕骞)

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