人民网北京10月29日电 （记者黄盛）据中国人民银行消息，全国中小微企业资金流信用信息共享平台（以下简称“资金流信息平台”）已于2024年10月25日上线。中国人民银行征信中心有关负责人表示，资金流信用信息是中小微企业重要的信用信息之一，能够全生命周期地动态反映中小微企业的经营状况、收支状况、偿债能力、履约行为。为解决金融机构跨行共享资金流信用信息的堵点难点，建立制度化、体系化的资金流信用信息共享机制，在充分保护中小微企业权益的同时，促进资金流信用信息共享，中国人民银行开发建设了资金流信息平台。

上述负责人介绍，资金流信息平台有四方面业务特点，包括为每个中小微企业建立自己的数据账户、按照开放银行理念进行建设、资金流信用信息产品按照账户级设计、机构之间信息共享遵循互惠共享的征信模式等。企业可授权银行通过资金流信息平台查询账户的资金流信用信息，企业也能查询自身资金流信用信息，生成资金流信用信息报告。通过该报告，金融机构可以便捷、高效地获取客户的资金流信用信息，对客户的经营状况、收支状况、偿债能力、履约行为进行分析，进一步丰富企业信用档案。

“比如，通过与供电、社保、通讯等公共机构的资金往来变化情况，金融机构可以更清晰地判断企业经营是否正常、规模是否增长等。”该负责人表示，资金流信用信息报告不仅能为企业申请贷款提供增信支持，也有助于推动金融机构建立“敢贷、愿贷、能贷、会贷”的长效机制，引导更多金融资源支持中小微企业发展。

据了解，参加资金流信息平台的金融机构，主要是具有结算账户服务资质的银行类机构，包括国有商业银行、股份制银行、城市商业银行、信用联社等。目前共有31家金融机构参与试运行服务，企业可授权金融机构通过平台查询账户的资金流信用信息，企业也能查询自身资金流信用信息，生成资金流信用信息报告。中小微企业可登录全国中小微企业资金流信用信息共享平台网站，通过严格身份验证后进入自身的数据账户，授权银行查询资金流信用信息报告，支持银行作出信用评估。

上海金融与发展实验室主任曾刚认为，资金流信用信息指的是在交易过程中形成的统计信息。因为交易能够反映中小微企业的经营状况、收支状况、偿债能力，还有履约行为等的经济活动。在去除这些敏感信息之后，可以和不同信息进行交互，能够比较好地预测中小微企业的信用状况、声誉，还有还款能力等。资金流信息平台为便利金融机构对中小企业进行融资，提供了重要的依据和基础。一方面，中小微企业可以更加便捷地展示自身的信用状况，获得更好的融资机会和条件；另一方面，为金融机构更好地触达和发现中小微企业的金融需求提供了便利，帮助金融机构更好地开发针对中小微企业需求的产品。

也有业内人士认为，资金流信息平台的推广应用，将有效改善金融机构间由于体量及生态圈差异造成的信息资源禀赋不均现状，帮助金融行业跨越信息鸿沟，助力所有金融机构在共同信息基础上公平竞争，进一步推动放贷成本降低，提升中小微企业的金融服务质效。

(责编：罗知之、吕骞)

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