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全国秋收接近尾声 主产区粮食收储工作正有序展开

人民网记者 李栋
2024年10月29日09:23 | 来源：人民网
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秋粮占全年粮食产量的七成多。目前，全国秋收接近尾声，主产区的粮食收储工作正有序展开。

分地区看，东北粮食主产区秋收接近尾声，吉林水稻收获九成以上；内蒙古秋粮收获目前已超1亿亩；辽宁约193万亩大豆进入最后收获冲刺期；黄淮海粮食主产区秋收基本结束，江苏全省秋粮收获1894万亩，目前进度超40%；河南秋粮收获超7000万亩，秋收工作基本结束。

秋收连着秋储。当前，粮食主产区的收储工作也加紧展开。河南玉米常年种植面积超过5500万亩，玉米产量超过2000万吨。主产区主要分布在周口、驻马店、商丘、南阳、安阳等地，玉米产量均超过200万吨。

霜降过后，河南省安阳市的各玉米收购点迎来了售粮高峰。在内黄县二安镇的玉米收购点，前来卖粮的农户络绎不绝，收购现场忙碌而有序。一辆辆满载玉米的农用车缓缓驶入收购点，农户们将玉米卸下后，经过质检、过磅、卸粮、过筛等工序，最终秋粮通过提升机进入粮仓。

“我们及时腾仓扩容、敞开收购，每天收购量可达200多吨，现在收购点的玉米储藏量达到了2000多吨。”收购点负责人徐永齐介绍，现在是秋粮收购的高峰时段，玉米经过烘干处理后，直接销售给玉米深加工企业，保障了市场供应。对售粮农户而言，通过实行现卖现结，保障了种粮农民的权益。

在今年秋粮收获之前，国家粮食和物资储备局发布《关于切实做好2024年秋粮收购工作的通知》（以下简称《通知》），提早部署秋粮收购工作。

《通知》明确，更多采用市场化方式和手段，推动形成主体多元、购销踊跃、流通顺畅的粮食市场良好局面。要加强收购工作统筹组织，紧紧围绕“有人收粮、有钱收粮、有仓收粮、有车运粮”，在改善环境、优化政策、搭建平台等方面持续发力，加强仓容、资金、设备、人员等要素保障，着力营造公开透明、规范有序的市场环境，切实提高各类主体入市收购积极性。

“目前已安排专项信贷资金6000万元，进一步优化客户服务流程，简化贷款手续，缩短办理时间，提高了服务效率，为农户售粮提供一站式服务，及时有效地解决客户此过程中遇到的问题。”内黄县农村信用合作联社信贷部副主任郑强介绍，截至目前，已累计发放秋粮收购贷款3300万元，支持粮食收购企业4家、收粮大户163户，有力地保障了秋粮收购工作的顺利进行。

秋粮收购是全年粮食收购的重中之重。纵观全国，各地秋粮收储工作也加紧展开。截至10月25日，黑龙江省入统企业累计收购新粮111.5亿斤，同比增加5.5亿斤；河北全省准备空仓容140亿斤，各粮库和收粮机构在线上及时发布收购政策、网点分布和市场价格，方便农民随时知晓信息、熟悉流程。

农业农村部党组成员李敬辉在近日举行的2024年前三季度农业农村经济运行情况举行发布会上表示，粮食能否卖个好价钱，事关农民当年种粮收益和来年种粮积极性。目前，各地秋粮陆续丰收上市，逐步进入购销旺季，为稳定粮食市场，保护和调动农民种粮积极性，我国已逐步建立健全包括最低收购价、储备轮换、关税配额等在内的一揽子调控政策体系。

“下一步，农业农村部将紧盯秋粮购销动态，积极配合有关部门，多措并举抓好秋粮政策性收储、市场化收购及购销市场调控，推动粮食价格保持在合理水平，保障种粮农民收益。”李敬辉说。

(责编：罗知之、吕骞)
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