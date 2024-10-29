潘帕斯澄澈的天空下，满载着农产品的列车行驶在阿根廷贝尔格拉诺货运铁路上，奔向罗萨里奥港。阿根廷的高品质大豆、小麦、玉米、牛肉等，将从那里继续“远航”，源源不断发往世界各地。

始建于1876年的贝尔格拉诺货运铁路能够重焕新生，得益于中国国家开发银行的融资支持。阿根廷物产丰富，素有“世界粮仓和肉库”美称，贝尔格拉诺货运铁路是连接该国粮食主产区和港口的重要运输通道。然而，由于年久失修，这条铁路大部分路段一度荒废，大吨位农产品不得不依靠公路运输，成本明显增加。

2011年，阿根廷政府提出旨在升级全国铁路系统的“铁路振兴计划”。2014年，国开行与阿方就贝尔格拉诺货运铁路改造一期项目签订贷款协议。该项目由中国机械工业集团有限公司下属企业负责实施，使用中国制造的机车、钢轨、轨枕等。2023年6月，项目顺利完工。经过改造，贝尔格拉诺货运铁路的运量提升至改造前的235%，列车运行速度和稳定性大幅提升，带动农产品运输成本明显降低，有效提高了其在国际市场的竞争力和出口创汇能力，并为当地创造约2万个就业岗位。如今，越来越多来自阿根廷的牛肉、新鲜水果、海产品等出现在中国消费者的餐桌上，中国已成为阿根廷最重要的贸易伙伴之一和农产品主要出口目的地国。

志合者，不以山海为远。多年来，国开行积极推动中国与拉美地区深化金融合作，牵头建立中拉首个多边金融合作机制——中拉开发性金融合作机制，牵头设立总额225亿美元的中国―拉美、中国―加勒比基础设施专项贷款，参与设立首期100亿美元中拉产能合作投资基金，大力支持中拉基础设施、能源、矿产、制造业、电力、通讯等领域务实合作，为构建中拉命运共同体贡献力量。截至目前，国开行已累计向拉美地区21个国家、250余个项目提供约1600亿美元的投融资支持，有力促进了拉美国家经济社会发展。

在巴西，国开行大力支持中资企业赴巴投资兴业，助力巴西卡塞内天然气管道（北段）、美丽山特高压输电一期工程、伊利亚水电站、朱比亚水电站、巴拉那瓜集装箱码头等一批重大项目建设，为当地创造大量经济、社会、环境综合价值。例如，支持中国国家电网有限公司实施美丽山特高压输电一期工程，将亚马逊河流域丰沛的清洁电力以远距离、大容量、低损耗的方式，输送至2000多公里以外的里约热内卢和圣保罗等巴西东南部大城市，满足2200万人用电需求。该项目使巴西成为美洲第一个拥有特高压直流输电技术的国家，有效提升了巴西电网的安全稳定性和供电可靠性，成为两国能源电力领域合作的典范。

在秘鲁，国开行支持的中国五矿集团有限公司拉斯邦巴斯铜矿项目，为秘鲁经济发展、民生改善发挥了重要作用。该铜矿位于秘鲁南部阿普里马克大区，矿山寿命超过20年，具有资源储量大、生产规模大、精矿品质高、生产成本低、服务年限长等多项优势。自2016年7月正式投产以来，铜矿生产运营平稳，矿石处理量、选矿回收率等关键指标不断提升并超过设计值，截至今年6月末已累计生产铜精矿超过240万吨。同时，该项目践行绿色环保、可持续理念，不仅有效保护当地生态环境，还创造了3000多个就业岗位，带动阿普里马克大区从秘鲁曾经最贫困的地区之一，一跃成为经济增长最快的地区之一。

在厄瓜多尔，国开行与厄瓜多尔财政部合作，支持中国电子信息产业集团有限公司旗下企业为该国量身定制城市安全综合指挥控制系统，成为中拉信息科技领域合作的一张亮丽名片。该系统通过整合有关政府职能部门的资源，实现对应急事件跨部门、跨地域联合处置，被誉为厄瓜多尔的“安全守护网”。这套系统曾帮助一头搁浅座头鲸重返深海的故事在当地广为人知。当时，马纳维省的一名视频监控员在近海附近的监控画面中发现一头鲸鱼搁浅，立刻通过系统视频报警功能推送警情。海岸护卫队接到推送后，迅速前往该系统提供的坐标位置，几经努力，终于使受困座头鲸获救。

大道众行远。近年来，国开行还积极推动中拉金融机构加强沟通、凝聚合力，共同服务中拉合作不断提质升级。2019年4月，作为第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果之一，国开行会同多家拉美地区具有区域代表性和影响力的开发性金融机构，共同发起成立中拉开发性金融合作机制。5年多来，机制各成员行秉持“共商共建共享”原则，在创新融资举措、拓展合作模式等方面进行了积极探索，为中拉深化经贸投资合作提供了有力金融支持。

同时，国开行与拉美有关国家扎实开展多双边规划合作，助力优化中拉合作路线图；积极举办多双边交流研讨活动，设立国开行奖学金资助奖励拉美留学生，促进中拉相互认知、民心相通。

在日前召开的2024年度中国—拉美产业投资合作研讨会上，国开行负责人表示，国开行将立足职能定位，围绕服务共建“一带一路”高质量发展，进一步加强与拉美有关国家战略对接，聚焦中拉合作重点产业，强化金融创新，推动本币合作，引导资金融通，为推动中拉命运共同体建设持续贡献金融力量。

(责编：董童、李源)

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