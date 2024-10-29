这是神舟十九号航天员蔡旭哲（中）、宋令东（右）、王浩泽。

【航天员蔡旭哲简历】

蔡旭哲，男，汉族，籍贯河北深州，硕士学位。1976年5月出生，1995年9月入伍，1998年5月加入中国共产党，现为中国人民解放军航天员大队一级航天员，陆军大校军衔。曾任空军航空兵某团飞行大队副大队长，被评为空军一级飞行员。2010年5月入选为我国第二批航天员，2022年6月执行神舟十四号载人飞行任务，2023年3月被中共中央、国务院、中央军委授予“英雄航天员”荣誉称号，并获“三级航天功勋奖章”。经全面考评，入选神舟十九号载人飞行任务乘组并担任指令长。

【航天员宋令东简历】

宋令东，男，汉族，籍贯山东曹县，学士学位。1990年8月出生，2008年9月入伍，2013年3月加入中国共产党，现为中国人民解放军航天员大队四级航天员，空军中校军衔。曾任空军航空兵某旅飞行中队中队长，被评为空军一级飞行员。2020年9月入选为我国第三批航天员。经全面考评，入选神舟十九号载人飞行任务乘组。

【航天员王浩泽简历】

王浩泽，女，满族，籍贯河北滦平，硕士学位。1990年3月出生，2021年1月入伍，2009年12月加入中国共产党，现为中国人民解放军航天员大队四级航天员，陆军中校军衔。曾任中国航天科技集团有限公司高级工程师。2020年9月入选为我国第三批航天员。经全面考评，入选神舟十九号载人飞行任务乘组。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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