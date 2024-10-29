10月29日，神舟十九号航天员乘组在酒泉卫星发射中心问天阁与中外媒体记者集体见面。人民网记者 黄帆摄

人民网酒泉10月29日电（记者黄帆、赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，经空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部研究决定，执行神舟十九号载人飞行任务的航天员乘组由蔡旭哲、宋令东、王浩泽3名航天员组成，蔡旭哲担任指令长。上午10时，3名航天员在酒泉卫星发射中心问天阁与中外媒体记者集体见面。

10月29日，神舟十九号航天员乘组在酒泉卫星发射中心问天阁与中外媒体记者集体见面。人民网记者 黄帆摄

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