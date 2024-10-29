中信集团 ：当好国家战略的支撑者、创新闯关的领跑者
10月28日，中信集团在中信大厦举办成立45周年庆祝活动。
“中信始终坚持高举党的旗帜、践行党的初心和使命，始终把国之所需作为谋发展的出发点和落脚点，始终以改革先行者的姿态奋进在时代前列，始终坚持互利共赢、优势互补的国际化战略，始终坚持把人民利益视为根本利益，走出了一条忠诚之路、担当之路、改革之路、开放之路、奉献之路。”中信集团党委书记、董事长奚国华指出。
成立45年来，中信从和平宾馆12间客房为办公室、16名员工、50万元开办费，一路发展成为如今拥有23万余名员工、总资产超11.6万亿元、净利润超千亿元、世界500强排名第71位的国有大型综合性跨国企业集团，以靓丽的业绩交出了不负党和国家期望的答卷。奚国华强调，中信取得的发展成绩，是改革开放以来中国实现历史性变革、取得历史性成就的缩影，最根本在于中国共产党团结带领中国人民开辟的伟大道路、创造的伟大事业。奚国华表示，在公司由小到大、由弱到强的发展道路上，红色血脉是中信的力量源泉，综合经营是中信的发展基石，洞悉市场是中信的制胜之道，全球布局是中信的战略选择，广大员工是中信的坚强依靠。
奚国华强调，未来，中信要强根铸魂，当好“两个维护”的践行者。筑牢根魂优势，牢牢把握国有企业政治属性，不断提高政治能力。压实党建责任，深化“一条主线、三个强化、五个融入”党建工作体系，以钉钉子精神抓好中央巡视整改，以高质量党建引领保障高质量发展。
要勇创一流，当好国家战略的支撑者。加快推动金融做优做强，依托金融“强核”工程，打造具有国际竞争力的综合金融体系。加快推动实业转型升级，依托实业“星链”工程，培育更多龙头企业和“独门绝技”，不断向高端化、智能化、绿色化迈进。加快推动内外联动发展，依托“要出国、找中信”“来中国、找中信”服务品牌，以全球资源服务全球客户，以全球眼光拓展全球市场，塑造享誉全球的产品、标准和“金字招牌”。
要奋楫争先，当好敢为善为的实干者。进一步抓实改革“突破口”，加快推出一批撬动性强、带动力大的改革举措。进一步用好改革“方法论”，积极探索符合中信实际、运转高效的治理管控模式。进一步弘扬改革“硬作风”，释放总部机构和绩效改革效能，激励干部员工树牢改革可期、改革必成的战略自信。
要勇打头阵，当好创新闯关的领跑者。潜心关键技术攻关，力争在高端制造、特殊材料、生物育种等方面取得更大突破。打通“科产融”黄金三角，深化产学研用融合，助力科技成果加速向现实生产力转化。厚植开放创新沃土，搭建具有竞争力的创新合作生态，大力弘扬企业家精神、科学家精神，最大程度释放创新活力。
要同心携手，当好卓越价值的创造者。真诚回馈社会，聚焦可持续发展，创造多元价值，在绿色低碳、气候变化、粮食和能源安全等方面多作贡献。真情服务民生，为客户提供更为优质的一揽子方案。久久为功开展定点帮扶，绘就美丽乡村画卷。真心关爱员工，深化“幸福中信”建设，为广大中信人搭建干事创业、施展才华的舞台，不断提升获得感、幸福感、安全感。
庆祝活动上，中信集团原董事长魏鸣一、孔丹、常振明分别致辞，回顾中信发展历程，对未来提出殷切希望。值45周年之际，集团授予100名中外优秀员工“百佳中信人”荣誉称号并予以表彰，弘扬他们敬业奉献、追求卓越的鲜明品格，激发中信员工履职尽责、努力向上的奋进力量。此外，集团正式发布司歌《信的力量》，进一步丰富中信企业文化体系，增强广大员工投身中信事业、服务国家发展的自豪感和荣誉感，鼓舞员工干事创业士气。
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