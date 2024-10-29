人民网记者 王天乐

在我们周围，每一位普通的劳动者都在静静地坚守着他们的岗位，他们用汗水致敬自己的责任，以勤奋点缀社会。

劳动者的荣光，在于他们的奉献与坚持。他们用实际行动诠释着责任与担当，用勤劳和智慧书写着人生的华章。

我们深入他们普通的生活，共同聆听劳动者的故事。

本期人物：

郭万刚，甘肃省武威市古浪县八步沙林场场长，是八步沙林场“六老汉”三代人治沙造林先进群体中第二代优秀代表。

从一名普通的护林员，到治沙造林的带头人，郭万刚42年如一日，带领职工群众战风沙、斗荒漠，在不毛之地腾格里沙漠南缘建起一道绿色屏障，为干旱荒漠区防沙治沙探索出了一条成功之路，为改善西部地区生态环境作出重要贡献，创造了宝贵的精神财富。

他先后被评为全国优秀护林员、甘肃省农村优秀人才、武威市首届绿化奖章获得者、古浪县首届道德模范、甘肃省道德模范、全国道德模范、全国绿化奖章、全国劳动模范，受到各级各类表彰奖励10多次。2023年2月17日，全国绿化委员会、人力资源和社会保障部、国家林草局联合发文，授予郭万刚“林业英雄”称号。

郭万刚参加了2024年“劳模工匠进校园”行动，用亲身经历向学生们弘扬劳动精神，影响更多的学生辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动，用劳动成就人生。

(责编：罗知之、吕骞)

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