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我国公开征集载人月球车名称

2024年10月29日11:13 | 来源：人民网
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人民网北京10月29日电 （记者赵竹青）据中国载人航天办公室消息，当前，载人月球探测工程登月阶段任务已全面启动实施，各项研制建设工作正在加紧推进，为汇聚社会智慧，中国载人航天工程办公室现启动载人月球车征名活动。所有热爱中国载人航天事业的自然人、法人及组织均可参与。

据介绍，我国计划2030年前实现中国人首次登陆月球，期间两名航天员将驾驶载人月球车在月面开展科考活动。载人月球车可以扩大航天员活动范围，提高月面工作效率，提升工程效益，是未来载人月球探测任务的核心装备之一。

载人月球车采用模块化可折叠构型，能承载2名航天员驾驶。载人月球车在月面部署后，具备崎岖地形快速移动、导航定位、安全辅助、对地实时通信和载荷物资高效运输等功能，并能与其它设施设备协同作业，开展月面人机联合探测。

载人月球车造型以现代科技感、越野感为主要设计风格，有机融合中国传统文化元素，彰显中国先进科技力量和深厚文化底蕴。

载人月球车方案一效果图

载人月球车方案一效果图

载人月球车方案一效果图

载人月球车方案一效果图

载人月球车方案二效果图

载人月球车方案二效果图

载人月球车方案二效果图

载人月球车方案二效果图

(责编：赵竹青、吕骞)
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