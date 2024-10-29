原标题：拼多多百亿补贴首轮“超级加倍补”订单量超1640万单，手机数码占比超4成

10月28日，今年的11.11大促即将进入高峰期，拼多多百亿补贴正式启动第二轮超级加倍补活动，重点补贴手机、数码、家电、美妆、护肤等类目的爆款单品，海量单品在百亿补贴日常价上最高再打5折，继续助力商家、品牌销量再创新高，同时为广大消费者的美好生活提供更多真香好物。

据了解，第二轮“超级加倍补”活动将从10月28日10点持续至11月4日10点，消费者只需打开拼多多app,点击百亿补贴，进入“加倍补”页面，即可参与活动。

根据活动页面显示，戴森HD16吹风机在全网低价2999元的基础上直降900元，到手价只需2099元；波司登立领短款羽绒服全网低价396元，到手价只需149元；科沃斯扫地机器人全网低价4099元，到手价只需2599元等等。

今年大促开始后，拼多多已多次加码补贴力度，先后多次推出“百亿消费券”活动，每人最高可领取2600元超大面额百亿消费券，重点补贴手机、数码、家电器等产品，叠加消费券后，Redmi K70 至尊版手机官网价2499元，到手价只需1999元；联想拯救者Y7000P 2024+i7官网价8699元，到手价只需7299元；格力空调1.5P云佳官网价2799元，到手价只需1997.5元；海尔洗烘套装官网价9998元，到手价只需4888元；创维85英寸电视官网价4599元，到手价只需3486.5元等等。

10月11日，拼多多将“百亿加倍补”正式升级为“超级加倍补”。截至10月18日，首轮“超级加倍补”活动超预期收官，累计订单量达到1640万单，参与首轮“超级加倍补”活动的商家、品牌，累计销售额与大促前一周的“加倍补”活动相比增长了15倍以上。

从商品品类来看，生鲜食品类目的订单量占比达到32%，手机数码类目的销售额占比超过4成，美妆、个护、母婴类目的销售额占比达到28%。从消费人群来看，一二线城市的都市白领买走了更多的新品手机、大牌美妆和健康轻食，三四线城市的用户则更青睐高端家电、新锐美妆、进口水果以及轻奢产品。

今年8月，正大旗下一款可生食鸡蛋入选百亿补贴，短期内销量翻番达到了数万盒。大促期间，该鸡蛋又成为“超级加倍补”的补贴商品，叠加百亿补贴后鸡蛋的日销量达到了60万枚。粗略估计，参与“超级加倍补”仅三天正大可生食鸡蛋的销售额环比增加了一百九十万元，较去年同期增加两百多万元。

在参与“超级加倍补”的首批国货品牌中，公牛插座5款新品的销量环比9月份增长了12倍，小熊电器旗下的两款新品—养生壶及电热水壶，销量环比分别增长了7倍、9倍，超额完成开门红。

小熊电器的相关负责人表示，得益于“超级加倍补”带来的高曝光量及高销量，保守估计今年11.11小熊电器将在拼多多实现30%的增长。

在美妆领域，新锐美妆品牌INTO YOU则更看重开拓都市白领、前卫少女等新用户，并在拼多多重点推出了年度新品——丝绒镜光唇釉，借助百亿补贴、万人团等平台活动，销售额实现了200%的增长。同时，INTO YOU女主角唇泥也在大促期间冲上该类目的TOP 1，累计销量近30万支。

除此之外，追觅扫地机器人环比增长778%；Vidda电视环比增长699%；李宁运动服饰环比增长超140%；美妆品牌蜂花增长273%；珀莱雅环比增长385%；德佑湿厕纸、Snow Bear以及Babycare等母婴产品的销量环比分别增长了248%、221%以及214%等。

“与首轮超级加倍补活动相比，第二轮报名的商家和品牌数量增长了2.5倍以上。”拼多多百亿补贴相关负责人表示，随着大促进入热卖期，平台将继续发放超额补贴，甄选更多的农货、国货及全球品牌，确保消费者用更香的价格获得更多优质好物。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经