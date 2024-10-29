原标题：假扮骑手虚假摆拍博眼球，钦州警方：行政处罚4人！

王某某等4人摆拍发布的虚假视频（钦州网警）

钦州网警28日发布处罚结果，查处一起假扮外卖骑手摆拍虚假视频吸粉引流的案件，王某某等4人均被依法给予行政处罚。

据警方调查，王某某曾从事外卖骑手职业，爱刷短视频的他在离职后便做起了“网红梦”。为博眼球达到吸粉引流带货牟利的目的，王某某效仿一些网红短视频，他穿上美团骑手工作服，找来网上结识的好友黄某某、梁某某及余某某等人参与演绎拍摄短视频。内容主要以虚构摆拍“外卖骑手与顾客吵架、男女对立、卖惨”为主。不到三个月的时间里，王某某等4人就摆拍发布了71个虚假视频，总点赞数达39.6万，播放量超1000万，转发量超10万。

钦南网警深入调查发现王某某等人摆拍发布的视频内容均为虚假编造，部分视频涉嫌造谣传谣，不仅严重损害外卖骑手形象，还容易误导群众，挑起公众情绪对立，扰乱社会秩序，对网络环境带来不良影响。钦南网警依法对违法行为人王某某、黄某某、梁某某、余某某4人给予行政处罚。

事实上，“假冒骑手”“骑手摆拍卖惨”等涉外卖员群体的谣言案件近年来频繁出现。一系列外卖骑手与顾客吵架、砸外卖的视频近期在网络上迅速扩散，多条“身着美团骑手服带患儿跑单”的短视频在社交平台广泛传播，引发公众关注。10月20日，美团通过官方账号“小团有话说”发布辟谣声明称，相关视频均为虚假摆拍，针对摆拍账号及幕后推手，公司将采取相应法律措施。据悉，针对此类虚假摆拍的谣言，从去年以来，美团已通过诉讼、向公安机关报案等方式，处置数十起。

据了解，依托“净网2024”专项行动，公安部组织全国公安机关持续开展打击整治网络谣言专项行动，已办理网络谣言类案件2.7万余起，依法查处造谣传谣网民3.1万余人。9月4日，公安部发文称，受“流量经济”刺激，个别网民为博眼球、求关注，频繁发布“改头换面、张冠李戴”式不实信息，借此博取流量，以达快速涨粉、谋取非法利益之目的，严重扰乱社会秩序和网络空间秩序，危害广大网民合法权益。公安机关网安部门高度重视，在持续高压严打网络违法犯罪、强化网络乱象治理的同时，指导超大型互联网平台切实压紧压实主体责任，充分发挥公约协议的自律自治作用，共同营造清朗网络空间，各大互联网平台积极响应。抖音、快手等多个内容平台先后发布关于“违规蹭热不当获利”的平台治理公告，将对“虚假身份”“虚假内容”“虚假营销”，甚至造谣抹黑、挑动对立等行为，持续加强违规内容及账号处置。

中国政法大学副教授朱巍指出，虚假摆拍、网络谣言等意识形态类“产品”，非用户主动选择和搜索，乃内容平台主动推送为主，平台应该尽到审核义务和保证推送内容的真实性，此类内容如果出现虚假信息，相关内容平台应严格履行网络安全管理义务，拧紧虚假内容制造的源头。

(责编：曹淼、李源)

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