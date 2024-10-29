人民网北京10月29日电 （记者王仁宏）10月28日，由住房城乡建设部、人力资源社会保障部、中华全国总工会共同主办的2024年全国行业职业技能竞赛——全国住房城乡建设行业职业技能大赛决赛在安徽合肥圆满闭幕。

技能人才是支撑中国建造、中国创造的重要力量。住房城乡建设部党组成员、副部长王晖在致辞中表示，要深刻把握传统产业提档升级，建筑业工业化、数字化、绿色化转型加快推进的新趋势，适应住房城乡建设从“有没有”向“好不好”转变的新要求，回应人民群众对美好生活的新期待，持续加强知识型、技能型、创新型技能人才培养。要积极推动住房城乡建设人才教育与企业需求有机衔接，提高人才培养的针对性，促进解决人才供需结构性矛盾，培育一支技艺精湛、素质优良、规模宏大、结构合理的技能人才队伍，打造中国式现代化建设铁军。

数月来，各地共组织预赛437场，参赛选手多达53000多名，401名选手脱颖而出进入决赛。经过2天的激烈角逐，决赛分别决出多项团体和个人奖项。其中，山东省代表团获得团体一等奖，安徽省、浙江省、福建省代表团获得团体二等奖，广东省、江苏省、辽宁省、河北省、陕西省代表团获得团体三等奖，部分代表团获得优秀组织奖；15名选手获得一等奖、35名选手获得二等奖、50名选手获得三等奖。

(责编：王仁宏、吕骞)

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