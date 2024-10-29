10月29日是首衡高碑店市场启动运营9周年。国家级重点项目“特大城市应急物资中转站”正在热火朝天施工。首衡集团相关负责人表示，该项目一期工程将在11月份交付，计划年内启动运营，进一步夯实京津冀区域民生保供根基。

近期，国家加力推出一揽子增量政策，为广大食品企业注入了强大信心。首衡集团通过持续扩大投资和产业升级，抢抓重点项目建设，在实现自身高质量发展的同时，持续提升民生保供能力。

量足价稳，筑牢保供稳价压舱石。首衡集团相关负责人介绍，作为京津冀地区最大的“菜篮子”，京津冀地区超过50%的蔬菜由首衡高碑店市场进行中转分拨，并通过各大城市二级节点或连锁渠道最终端上消费者餐桌。

加大投资，保供工程持续扩容提质。作为市民生活物资重点保供企业，面对不断扩大的市场需求和紧急状况下的保供需要，首衡高碑店市场以“量”稳价的方式增大市场蔬菜供应量，持续托稳市民“菜篮子”。

“量”从何来？首衡集团党委书记、总裁魏树俭表示，这得益于企业多年来不断的固定资产投资和完善的供应链体系。首衡高碑店市场上接商户、采购商，下联种植基地、农户，是城乡之间的桥梁和纽带：一方面，市场发挥企业“三农”生力军作用，与蔬菜主产区当地农户、农村合作经济组织建立起长期稳定的农产品购销关系；另一方面，通过不断新建细分市场和保供项目，不断增加“蔬菜大王”数量，以扩大市场农产品储备量。

“目前，园区内有蔬菜经营商户2000余户，随着市场的不断扩容，上、下游商户数量也会同步增加，进而推动产业链协同配合，带动商户们集聚发展，‘超级菜篮子’的体量将会进一步增加。”魏树俭说。

齐头并进，五大项目规划赋能新优势。“在京津冀协同发展的大背景下，特大城市应急物资中转站项目对于保障首都的民生物资供应安全和价格稳定具有重要的战略意义。”魏树俭说。该项目总投资52亿元，总建筑面积130万平方米，其中一期项目将很快正式交付，并在年内启动运营。根据建设规划，一期项目启动运营后，将与多家保供单位紧密合作，建立应急保供联席机制，确保物资的及时供应和精准调拨，显著提升京津冀地区的应急物资保供能力。

魏树俭介绍，接下来，首衡集团将围绕在河北构建“全国现代商贸物流重要基地”的核心定位，扎实推进包括“特大城市应急物资中转站、河北保定高碑店一级铁路物流基地工程在内的五个重大项目，以食品行业领航者的责任担当，全面推进产业创新与民生保供、乡村振兴等社会事业的融合发展。

顺应时代，提升圈层消费创新功能。魏树俭表示：“变化已经成为这个时代的主旋律，农批市场要通过自身能力的增长，去拥抱这种变化，拥抱创新。”依托品类丰富的实体市场和政府相关部门的积极帮助，首衡集团将优质农产品与庞大的普通消费群体进行连接。通过首衡集配与云市集，越来越多的市民开始 “云逛”首衡市场，享受足不出户就可以批发价“直购”的快乐。

(责编：曹淼、李源)

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