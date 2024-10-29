新华社北京10月29日电（记者徐鹏航）国家医保局29日公布，今年前三季度，职工医保个账共济金额305亿元，目前已有18个省份将共济范围扩大至近亲属，29个省份及新疆生产建设兵团已实现职工医保个人账户省内跨统筹区共济。

国家医保局数据显示，从共济地域看，同一统筹区内共济2.31亿人次，共济金额275.59亿元；省内跨统筹区共济1534.5万人次，共济金额28.98亿元。

从共济用途看，用于支付在定点医疗机构就医发生的个人负担医疗费用273.18亿元，用于支付在定点零售药店发生的个人负担费用12.21亿元，用于参加居民基本医保等的个人缴费17.03亿元。

今年7月，国务院办公厅印发文件，将职工医保个人账户共济亲属的范围由其参加基本医保的“配偶、父母、子女”，扩大至其参加基本医保的“近亲属”。国家医保局有关负责人此前表示，将积极推动进一步扩大共济地域范围，力争今年年底前实现所有省份省内共济，明年加快推进跨省共济。

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经