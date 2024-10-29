原标题：浙里同行，粤向未来！浙江省-大湾区共享时代机遇合作促进大会在深举行

10月25日，“浙里同行，粤向未来”浙江省－大湾区共享时代机遇合作促进大会在深圳举行。大会齐聚政府、商协会、企业超300余名代表，聚焦生物医药、信息技术、海洋科技、智能制造、新能源等重点产业领域，旨在促进浙江省与粤港澳大湾区的协同发展，激发创新活力，实现两地资源共建共享、融合互补、互利共赢。会议期间，多个重大项目顺利签约，累计金额达百亿元，覆盖产业园区合作、保障房合作、投融资合作等多种合作类型。

本次大会由中国建筑国际集团有限公司（下称“集团”）旗下中建国际投资集团有限公司（下称“中建国际投资”）与深圳市企业联合会联合主办，中建国际投资（浙江）有限公司（下称“浙江公司”）承办。

会上，中建国际投资全面介绍了集团在绿色低碳、智能建造、创新驱动发展、产业链现代化和区域经济协同发展等方面取得的成效。中建国际投资凭借卓越的资金实力、产业运营实力以及科技创新能力，依托集团“科技＋投资＋建筑＋资产运营”的发展战略，在全国布局超50个产业园项目，通过提供现代化、标准化、高品质的产业空间，搭建可持续发展平台，多维赋能企业全周期发展。中国经济体制改革研究会副会长、国民经济研究所所长樊纲就加速推进中国式现代化建设进行主题分享，为区域经济融合发展提供创新思路。

来自浙江省的9市16地政府代表参加本次大会，其中杭州富阳经开区招商局、嘉兴经开区管委会、舟山新城管委会等7位政府及企业代表，先后围绕叠加政策优势、优质营商环境、良好产业基础等方面解读区域投资环境、倾力推介发展机遇，诚邀大湾区企业来浙考察洽谈、投资兴业。

据悉，中建国际投资作为港资央企，始终与浙江发展战略同频共振，充分发挥粤港澳地区与浙江的桥梁、纽带作用，深度参与地方实体产业经济发展。自2011年进入浙江市场以来，已先后在10个城市的36个区县开展业务，业务范围涵盖安置房、市政基础设施、政府公建、产业园等多个领域，累计投资额超1500亿元。未来，中建国际投资表示将继续在浙江深耕拓新，积极寻找区域经济合作发展新空间，共绘“浙里同行，粤向未来”美好蓝图。（记者 董非）

(责编：董童、李源)

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