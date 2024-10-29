10月25日，人民网创业投资有限公司与AiPPT.cn联合发布“AiPPT政企版”，主要面向各级党政机关和大中型企事业单位，提供一站式PPT创作解决方案，进一步提升办公智能化水平，计划于11月28日正式上线。

AiPPT政企版10月25日正式发布。

AiPPT是将AI大模型与PPT场景深度结合的产品，目前注册用户已超1000万个，即便用户只输入一句话作为主题，也能在几分钟内快速生成一套完整的PPT。“AiPPT政企版”是人民创投与AiPPT.cn共同孵化的产品，在通用版AiPPT基础上，集成了人民网和传播内容认知全国重点实验室的内容审核能力，进一步提高PPT内容的准确性、合规性。此外，该产品的相关数据将全部保存在人民融媒云上，从而进一步提升数据的安全性和可靠性，从而有效满足对数据安全有较高要求的用户需求。

人民创投相关负责人表示，公司作为人民网的股权投资和创新孵化平台，致力于整合人民网优势资源及能力，与各类创新型产品相融合，为企业核心产品的功能创新、场景试验、合规风控、市场推广提供支持。

AiPPT.cn相关负责人表示，此次合作不仅是双方资源共享、技术合作的开始，更是对未来智能办公领域的一次探索。公司将持续加大研发投入，不断优化“AiPPT政企版”的用户体验和服务品质，努力将产品打造为广受公务员和企事业单位工作人员信任和喜爱的办公助手和职场伙伴。

(责编：曹淼、李源)

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